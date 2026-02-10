 Aller au contenu principal
L'European Publishers Council dépose une plainte antitrust auprès de l'UE concernant les "AI Overviews" de Google
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Conseil européen des éditeurs s'est plaint aux autorités de la concurrence de l'UE des résumés générés par l'IA de Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , connus sous le nom de "AI Overviews", a déclaré mardi le groupe de lobbying.

"Google utilise le contenu journalistique des éditeurs sans autorisation, sans mécanisme de retrait efficace et sans rémunération équitable", a déclaré le Conseil dans un communiqué.

La plainte pourrait renforcer l'enquête de la Commission européenne sur Google, ouverte en décembre de l'année dernière.

