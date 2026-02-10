L'European Publishers Council dépose une plainte antitrust auprès de l'UE concernant les "AI Overviews" de Google

Le Conseil européen des éditeurs s'est plaint aux autorités de la concurrence de l'UE des résumés générés par l'IA de Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , connus sous le nom de "AI Overviews", a déclaré mardi le groupe de lobbying.

"Google utilise le contenu journalistique des éditeurs sans autorisation, sans mécanisme de retrait efficace et sans rémunération équitable", a déclaré le Conseil dans un communiqué.

La plainte pourrait renforcer l'enquête de la Commission européenne sur Google, ouverte en décembre de l'année dernière.