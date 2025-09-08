L'Europe vue en hausse, les yeux rivés sur la situation politique en France

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Mara Vilcu

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, alors que le Premier ministre français François Bayrou s'apprête à engager la responsabilité de son gouvernement sur la question de l'endettement lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale dont l'issue sera surveillée de près.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,37% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,61% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE à Londres et de 0,47% pour le Stoxx 600.

Ce lundi, tous les regards se tournent vers la situation politique française où le Premier ministre, François Bayrou, joue son va-tout lors d'un vote à haut risque à l'Assemblée nationale, les forces d'opposition étant en mesure de chasser du pouvoir son gouvernement en place depuis janvier.

Le leader centriste de 74 ans, compagnon de route du président Emmanuel Macron qu'il a aidé à entrer à l'Elysée en 2017, engagera la responsabilité de son gouvernement sur la question de l'endettement de la France, supérieur à 3.300 milliards d'euros, soit 114% du Produit intérieur brut (PIB).

En application de l'article 49, alinéa 1, de la Constitution, le chef du gouvernement fera à partir de 15h00 (13h00 GMT) une déclaration de politique générale, qui sera suivie des explications de vote de chacun des groupes du Palais Bourbon.

La note souveraine de la France pourrait subir une nouvelle dégradation dès cette semaine, dans le sillage du vote de confiance prévu aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui devrait déboucher sur la chute du gouvernement de François Bayrou.

Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que des dirigeants européens effectueraient individuellement des visites aux Etats-Unis au cours des 48 prochaines heures pour discuter de moyens visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

En ce qui concerne les données économiques, les chiffres publiés vendredi ont montré que l'économie américaine a créé beaucoup moins d'emplois que prévu en août, ce qui alimente les anticipations d'une prochaine réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed).

La question demeure de savoir s'il s'agira d'une baisse de 25 points de base ou d'une baisse considérable de 50 points de base. Le rapport sur l'inflation aux États-Unis attendu jeudi sera un élément déterminant dans ce débat.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N3US0WB]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après la publication de données montrant que la croissance de l'emploi aux États-Unis a fortement diminué au mois d'août, les inquiétudes quant à un possible ralentissement économique l'emportant sur l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a cédé 0,48%, ou 220,43 points, à 45.400,86 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 20,58 points, soit 0,32%, à 6.481,50 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 7,31 points, cédant 0,03%, à 21.700,388 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a progressé de 1,45% après que la démission du Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, a alimenté les spéculations selon lesquelles son successeur augmenterait les dépenses publiques.

Les actions chinoises évoluent peu lundi, les gains enregistrés par les biens de consommation courante ayant compensé les pertes subies par les valeurs liées à l'intelligence artificielle, les investisseurs se retirant des secteurs à forte croissance saturés.

Par ailleurs, les données officielles publiées lundi ont montré que les exportations de la Chine ont progressé en août à leur rythme le plus faible en six mois, plombées par le ralentissement des livraisons vers les Etats-Unis alors que les effets positifs de la trêve commerciale entre les deux pays se sont estompés.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,36% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,15%.

La Bourse de Hong Kong est en hausse de 0,61%.

TAUX

Les rendements américains sont en petite hausse lundi.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,5 point de base à 4,1010%. Le deux ans prend 2,1 points de base à 3,5276%.

CHANGES

Le yen chute lundi après l'annonce de la démission du Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, tandis que le dollar est en petite hausse après avoir baissé à la suite de la publication d'un rapport sur l'emploi américain décevant qui a renforcé les anticipations d'une baisse des taux de la Fed ce mois-ci.

Le yen s'échange à 147,99 pour un dollar (-0,41%).

Le dollar gagne 0,01% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,02% à 1,1719 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent lundi, compensant en partie les pertes de la semaine dernière, alors que la perspective de nouvelles sanctions contre le pétrole russe après une frappe nocturne sur l'Ukraine a contrebalancé l'augmentation prévue de la production de l'Opep+.

Le Brent avance de 1,8% à 66,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,83% à 63,00 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06H00 Production industrielle juillet 1,0% -1,9%

DE 06H00 Balance commerciale juillet 15.4B 14.9B

EZ 08H30 Indice Sentix septembre -2,8 -3,7

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)