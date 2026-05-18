L'Europe vue dans le rouge avec la hausse du pétrole et des rendements obligataires

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, alors que les tensions persistent ‌au Moyen-Orient et font craindre un déraillement de la fragile trêve en vigueur entre les États-Unis et l'Iran, provoquant une nouvelle hausse des prix du pétrole et des rendements obligataires.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien ​pourrait perdre 0,76% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,75% pour le Dax à Francfort, de 0,02% pour le FTSE à Londres et de 0,50% pour le Stoxx 600.

La semaine débute dans un climat de prudence chez les investisseurs, une frappe de drone ayant déclenché dimanche un incendie près d'une centrale nucléaire aux Émirats arabes, qui enquêtent sur l'origine de l'incident, tandis que le président américain Donald Trump a réitéré ses menaces ​contre Téhéran à un moment où les initiatives visant à instaurer une paix durable entre les deux pays sont dans l'impasse.

Selon le site d'information Axios, Donald Trump réunira mardi ses conseillers de la sécurité nationale pour discuter des options concernant l'Iran, ce qui ne contribue pas à rassurer les ​opérateurs, alors que le conflit qui secoue les marchés de l'énergie depuis fin février et a ravivé les craintes ⁠inflationnistes à travers le monde.

Le Brent prend lundi 1,57% à 110,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,93% à 107,45 dollars. Les prix du brut ont augmenté de ‌plus de 7% la semaine dernière, le détroit stratégique d'Ormuz restant fermé à la navigation pour la plupart des pétroliers et aucun retour à la normale ne se profilant à l'horizon.

Les discussions de la semaine dernière entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping à Pékin se sont par ailleurs conclues sans que le géant asiatique ne donne ​de signes clairs quant à sa volonté de contribuer à une résolution du conflit au ‌Moyen-Orient.

"La fermeture (du détroit d'Ormuz) épuise rapidement les stocks mondiaux de pétrole", ont averti les analystes de Capital Economics. "Les stocks pourraient atteindre des niveaux critiques d'ici ⁠fin juin, ouvrant la voie à un Brent à 130-140 dollars le baril, voire plus", ont-ils ajouté.

Avec la flambée des prix de l'énergie, les craintes d'une inflation persistante qui pousseraient les banques centrales à resserrer leur politique monétaire s'intensifient, ce qui maintient les rendements obligataires à des niveaux très élevés dans les principales économies mondiales.

La semaine réserve également un rendez-vous majeur : la publication des résultats trimestriels du géant des semi-conducteurs destinés à l'IA Nvidia, qui ⁠serviront une nouvelle fois de baromètre pour ce ‌secteur en plein essor qui a permis à la Bourse de New York d'afficher une performance record, bien supérieure à celle de ses homologues du Vieux continent, malgré le ⁠contexte géopolitique turbulent.

Les investisseurs seront également attentifs aux déclarations des ministres des Finances du G7, qui se réunissent pour deux jours lundi à Paris afin de tenter de trouver un terrain d'entente pour lutter contre les déséquilibres économiques ‌mondiaux et coordonner les approvisionnements en minerais critiques.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, les craintes inflationnistes en raison de la guerre au Moyen-Orient ⁠prenant le pas sur la reprise jusqu'alors impulsée par l'IA.

L'indice Dow Jones a cédé 1,07%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 1,24%, et ⁠le Nasdaq Composite a reculé de son côté de ‌1,54%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de 0,74% à 60.953,30 points, l'envolée des rendements obligataires mondiaux et les tensions au Moyen-Orient pesant sur l'appétit pour le risque.

En Chine, l'indice composite de la ​Bourse de Shanghai recule de 0,11% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,55% après des indicateurs économiques peu encourageants ‌sur l'économie chinoise.

La Bourse de Hong Kong cède 1,23%.

L'activité économique en Chine s'est essoufflée en avril, montrent les données officielles publiées lundi, avec une production industrielle et des ventes au détail nettement inférieures aux attentes, sous l'effet d'une hausse des prix de l'énergie ​en raison de la guerre en Iran et d'une demande intérieure morose.

TAUX

Les rendements obligataires américains poursuivent leur hausse lundi sur fond de craintes que les coûts de l'énergie ne restent élevés et ne continuent ainsi à alimenter l'inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 3,2 points de base à 4,6272%, après avoir déjà bondi de 23 points de base la semaine dernière, tandis que celui de l'obligation à deux ans avance de près ⁠de 2 points de base à 4,1029%.

Les rendements des obligations à 30 ans ont bondi de 18 points de base la semaine dernière, une flambée des coûts d'emprunt qui risque d'aggraver encore le déficit budgétaire déjà colossal de Washington, ajoutant aux inquiétudes concernant l'inflation.

Au Japon, les taux d'intérêt obligataires ont quant à eux atteint des sommets inédits depuis 1996, Tokyo envisageant d'émettre de nouvelles obligations pour financer un budget supplémentaire destiné à amortir l'impact économique de la guerre en Iran, a dit à Reuters une source.

CHANGES

Le dollar gagne 0,03% face à un panier de devises de référence dans un contexte de craintes géopolitiques et inflationnistes.

"Il semble que les conditions pour les actifs risqués et les obligations se détériorent et que tout soit réuni pour que la remontée du dollar se poursuive cette semaine", ont écrit les analystes de Barclays dans une note.

L'euro perd à son tour 0,04% à 1,1620 ​dollar.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 18 MAI

(Rédigé par Diana Mandia)