L’Europe termine la séance dans le vert, Adyen en repli

(AOF) - Hormis Amsterdam, les grands indices européens ont terminé la séance dans le positif. Le CAC 40 et le DAX 40 ont progressé avec des gains respectifs de 0,84%, à 7 870,34 points, et 0,75%, à 24 366,82 points. L’indice parisien a même enchaîné une troisième hausse consécutive. Le Footsie à Londres s’est montré plus prudent et a fini à +0,08% à 9172 points. La hausse supérieure aux attentes des prix à la production américains de juillet n’a donc pas eu une grande incidence en Europe, même si elle remet en cause la probabilité de voir la Fed se montrer très accommodante.

En Europe, à Amsterdam, Adyen (-4,94%, à 1 392,60 euros) a été sanctionné à la Bourse d'Amsterdam. L'entreprise néerlandaise spécialisée dans les solutions de paiement et des services financiers occupe la dernière place au sein de l'indice AEX 25, après la publication de résultats au premier semestre inférieurs aux attentes et la révision à la baisse de son objectif de ventes pour l'année 2025. Sur les six premiers mois de l'année, Adyen a vu son chiffre d'affaires progresser de 20%, à 1,093 milliard d'euros, mais les analystes tablaient sur un niveau légèrement supérieur : 1,11 milliard d'euros selon LSEG.

À Paris, Nexans a progressé de 3,21%, à 138,30 euros, à la Bourse de Paris. Le titre a progressé à la faveur d'une note d'analyse de Berenberg. La banque d'investissement allemande a maintenu sa recommandation d'Achat et relève son objectif de cours sur le titre de Nexans. Celui-ci passe de 120 à 160 euros. " Les résultats du premier semestre de Nexans ont dépassé nos attentes et le consensus, grâce à une forte croissance organique dans les segments ' PWR-Transmission ' et ' PWR-Grid ', ainsi qu’à une rentabilité solide sur l’ensemble des activités ", explique Berenberg pour justifier sa décision.

2CRSi (+1,59%, à 10,22 euros) a annoncé la signature d'un contrat majeur de 47 millions d'euros pour la fourniture de serveurs haute performance destinés à des applications d'intelligence artificielle de pointe en Malaisie. La société qui conçoit et fabrique des serveurs de haute performance prévoit de livrer cette commande d'ici à la fin de l'année et précise que ce contrat illustre " la confiance renouvelée de partenaires internationaux dans la performance et la fiabilité des solutions technologiques de 2CRSi ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de juillet, l’inflation française a progressé de 0,2 %, comme prévu, après une hausse de 0,4 % en juin. En rythme annuel, l’indice des prix à la consommation a ainsi augmenté de 1 %, une donnée conforme aux attentes des analystes. En données harmonisées, l’inflation française de juillet a progressé de 0,3 %, portant la hausse en rythme annuel à 0,9 %, conformément aux prévisions.

Au mois de juin, en rythme mensuel, la production industrielle de la zone euro s’est nettement affaissée de 1,3%, contre une prévision à -0,9% et un précédent à +1,1%. En rythme annuel, elle progresse légèrement de 0,2 %, mais loin des attentes des analystes qui étaient de +1,7%.

Selon des données préliminaires, le PIB de la zone euro a progressé de 0,1% au deuxième trimestre, conformément aux prévisions des analystes. Sur les trois premiers mois de l’année, la croissance s’était élevée à 0,6%. En rythme annuel, la hausse a atteint 1,4%, comme prévu, avec un précédent à +1,5 %.

Selon des données préliminaires, le produit intérieur brut du Royaume-Uni a progressé de 0,3 % au deuxième trimestre, loin de la hausse de seulement 0,1 % qui était attendue par les analystes. En rythme annuel, la progression s’élève à 1,2 %, contre une prévision à +1 %.

La semaine dernière, aux États-Unis , les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 224 000 unités, soit une diminution de 3 000 par rapport aux 227 000 de la semaine précédente. Les analystes anticipaient un chiffre autour de 225 000.

Aux États-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,3% en juillet en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 2,5%. Ils étaient en croissance de 2,4% en juin. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,9%, contre 0,2% attendu et après avoir été stable en juin. En version core, les prix à la production sont en hausse de 0,9%, contre +0,2% attendu en rythme mensuel et en hausse de 3,7%, contre 2,9% attendus en rythme annuel.

La semaine dernière, aux États-Unis , les stocks de pétrole ont progressé de 3,036 millions de barils. Cette hausse est une surprise car les analystes tablaient plutôt sur un repli de 0,9 million d'unités.

Sur le marché des devises, avant 18h, l'euro recule face au billet vert (-0,55%), il se négocie à 1,1641 dollar.