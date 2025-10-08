L'Europe sur de faibles variations, l'or à un niveau record

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mercredi dans une séance sans direction claire alors que les investisseurs continuent de surveiller l'évolution de la situation en France, tandis que l'or, actif refuge, a dépassé les 4.000 dollars l'once.

À Paris, le CAC 40 prend 0,20% à 7.992,75 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,32% et à Francfort, le Dax perd 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 reflue de 0,04%, tandis que le FTSEurofirst 300 progresse de 0,16%. Le Stoxx 600 gagne 0,21%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une quasi stabilité pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le rouge marquée par des inquiétudes sur l'emploi aux Etats-Unis.

Outre-Atlantique, les investisseurs attendent le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, prévu à 18h00 GMT, tandis que le "shutdown" de l'administration fédérale est entré dans sa deuxième semaine sans aucune solution imminente en vue.

Dans ce contexte, l'or a touché un niveau record à 4.021,22 dollars l'once, profitant de l'appétit des investisseurs pour les actifs jugés sûrs face à l'incertitude économique et géopolitique accrue et des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt par la Fed.

Goldman Sachs a relevé lundi sa prévision sur l'or, estimant que le métal jaune pourrait atteindre 4.900 dollars l'once d'ici décembre 2026.

En France, la situation reste préoccupante alors qu'une suspension de la réforme des retraites est désormais envisagée et que le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu est au dernier jour de ses consultations. Une déclaration de Sébastien Lecornu est attendu à 09h30.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'OAT française à dix ans recule de près de trois points de base, à 3,54%, mais l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT à dix ans reste proche des 85 points de base.

Aux valeurs, Renault recule de plus de 1% malgré la confirmation par Ampère, sa filiale de véhicules électriques et logiciels de ses objectifs de réduction de coûts.

Le secteur automobile en Europe fléchit de 1,52% alors que BMW chute de 5,26%, le constructeur automobile allemand ayant abaissé mardi sa prévision de bénéfice pour cette année en raison de la faible croissance en Chine et des droits de douane américains.

Le secteur des semi-conducteurs en Europe (-0,86%) souffre également après que des élus américains ont appelé à une interdiction plus large des ventes d'équipements de fabrication de puces à la Chine: ASML, ASM International et BESI sont dans le rouge.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)