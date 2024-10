L'Europe s'offre un rebond avant les grands rendez-vous de fin de semaine

Pour sa part, TotalEnergies a clôturé en léger repli alors que les cours du pétrole continuent de se replier. Le baril de Brent perd près de 1% à 76,45 dollars vers 17h30 après avoir récemment dépasser 80 dollars. La géopolitique a été reléguée au second plan aujourd'hui.

Après une série d'avertissements dans le secteur (BMW, Stellantis...), l'équipementier automobile Continental et Renault ont rassuré les investisseurs à l'occasion de conférences avec des analystes. Après la confirmation de ses objectifs annuels, le constructeur automobile français a terminé parmi les principales progressions du marché parisien en compagnie de Forvia et de Valeo.

" Il est tout à fait possible que le briefing du samedi soit à nouveau décevant, étant donné que les marchés semblent maintenant s'attendre à une somme comprise entre 1000 et 3000 milliards de yuans - ce qui semble être une baisse par rapport aux 3000 à 5000 milliards de yuans avant la semaine de vacances ", prévient Société Générale.

(AOF) - Les marchés européens ont progressé avant la publication dans la soirée du compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed et de l’inflation américaine, jeudi. L'indice CAC 40 a gagné 0,52% à 7560,09 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,71% à 4984,20 points. Même scénario à Wall Street où le Dow Jones s'adjuge 0,74% vers 17h30. En forte hausse ces derniers jours, la Bourse de Shanghai a chuté de 6,62%. Le ministre chinois des Finances détaillera samedi ses mesures budgétaires.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.