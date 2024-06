L'Europe rebondit sur fond de tensions politiques toujours présentes

(AOF) - Après leur fort repli la semaine dernière du fait des incertitudes liées aux prochaines élections législatives en France, les indices européens ont rebondi, hormis le FTSE 100. Le CAC 40 a gagné 0,91% à 7571,57 points après avoir connu sa pire semaine depuis 2022 en reculant de 6,2%. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,86% à 4880,88 points. A Wall Street, les indices évoluent quasiment à l'équilibre. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,11%.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré lundi que l'institution suivait de près la situation sur les marchés financiers, alors que la dette souveraine de la France est sous pression, rapporte Reuters.

L'écart entre le rendement du 10 ans allemand et son équivalent français s'est stabilisé aujourd'hui à environ 75 points de base après sa forte progression de la semaine passée.

"Par rapport à 2017, la probabilité que des partis représentant souvent les extrêmes et sans expérience de gouvernement puissent prendre les rênes du pays est plus élevée. Surtout après l'accord entre les partis de gauche qui réduit fortement la probabilité de la victoire d'un bloc central. Cela suscite l'inquiétude, surtout dans un contexte où les finances publiques françaises sont très dégradées et où une trajectoire d'assainissement du budget est nécessaire", explique La Banque Postale AM dans sa note du jour.

Si les investisseurs continueront de suivre de près la situation en France, ils prendront aussi connaissance jeudi de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Ce vendredi, ils découvriront également les indices des directeurs d'achat (France, zone euro, Etats-Unis) - qui mesurent l'activité du secteur privé - pour le mois de juin.

Du côté des valeurs, EssilorLuxottica a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40, porté par un relèvement de recommandation d'UBS.