L’Europe rebondit après l'inflation américaine et avant la décision de la Fed

(AOF) - Après deux séances d'affilée dans le rouge sur fond de crispation du climat politique en France, les indices européens ont rebondi, soutenus par une bonne nouvelle sur le front de l'inflation aux Etats-Unis. Le CAC 40 a gagné 0,97% à 7864,70 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,48% à 5038,70 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent aussi dans le vert, avec un Dow Jones en hausse de 0,26%.

Les marchés européens se sont donc repris après un passage à vide lundi et mardi à la suite de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. " La situation politique en France crée une situation très incertaine qui devrait générer de la volatilité sur les marchés. Et cela renforce les risques sur les finances publiques alors que la préparation du budget pour 2025 était déjà compliquée ", a commenté La Banque Postale AM.

Ce rebond est intervenu sur un fond de recul des rendements obligataires en zone euro. Celui du 10 ans allemand perd 10 points de base à 2,534% et celui de son équivalent français cède 9,8 points de base à 3,144%.

Leur baisse s'est accélérée à la suite de la publication d'une inflation plus faible que prévu aux Etats-Unis en mai. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,3% en rythme annuel contre un consensus de 3,4%. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,4% en rythme annuel, contre un consensus de 3,5%.

"Ces derniers chiffres sont est une bonne nouvelle pour la Fed. Néanmoins, Jerome Powell répétera que la Fed a besoin de plus de données de ce type pour entamer une politique d'assouplissement. Il est susceptible de se montrer moins hawkish que prévu en raison de ces bons chiffres qui pourront le pousser à nuancer son discours. La porte n'est toujours pas ouverte à une réduction en juillet. Mais ces chiffres ont renforcé la probabilité de deux baisses cette année.", a réagi Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Après l'inflation américaine, les regards des investisseurs seront tournés vers la Fed qui communiquera sa décision de politique monétaire ce soir à 20h.

Côté valeurs, Crédit Agricole a été soutenu par la relèvement de recommandation de Jefferies.

A l'inverse, Atos dévisse toujours en raison de la dilution massive que provoquera sa restructuration financière. Le groupe informatique est entré en négociations exclusives avec Alten pour la vente de Worldgrid.