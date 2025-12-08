L'Europe proche de la stabilité avant la Fed, L'Oréal et BNP Paribas en vedette

(AOF) - Les marchés européens flirtent avec l'équilibre depuis l'ouverture des marchés ce lundi. L'annonce de la décision de politique monétaire de la Fed et ses commentaires, mercredi, sera très surveillée par les investisseurs. Une baisse de 25 points de base est largement anticipée. Côté valeurs, L'Oréal a annoncé une augmentation de 10% de sa participation au capital du géant suisse Galderma, la portant à 20%. De son côté, BNP Paribas a augmenté la sienne dans l'assureur belge Ageas de 14,9 à 22,5%. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,18% à 8100,37 points. L'Eurostoxx 50 gagne 0,02% à 5724,96 points.

En Europe, Unilever (-0,21%, à 48,51 euros) est en hausse à Amsterdam après la finalisation de la scission de The Magnum Ice Cream Company. L'admission des actions ordinaires à la cote et à la négociation de cette nouvelle entité a débuté ce lundi à Amsterdam (+1,72%, à 13,02 euros) et à Londres et commencera en début d'après-midi à New York. Unilever a confirmé prévoir, après cette scission, un regroupement (ou une division puis un regroupement) de son capital social émis actuel afin de réduire le nombre total d'actions ordinaires Unilever en circulation, tout en augmentant la valeur nominal par action.

A Paris, L'Oréal (-1,82% à 365,95 euros) se renforce au capital de Galderma, laboratoire pharmaceutique suisse spécialisé dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. Le géant mondial des cosmétiques fait passer sa participation de 10% à 20%. L'opération a été réalisée auprès d'un consortium mené par le fonds d'investissement EQT comprenant Sunshine SwissCo, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment. A la Bourse de Zurich, Galderma gagne 2,83% à 167 francs suisses, après l'annonce de cette transaction via un communiqué publié ce matin.

BNP Paribas (+0,82% à 76,01 euros) a annoncé sa montée au capital de l'assureur belge Ageas, de 14,9 à 22,5%, au sein duquel il était entré en avril 2024. La banque française avait alors racheté la participation du groupe chinois Fosun dans ce partenaire de longue date. BNP Paribas Fortis cédera ses 25% de l'assureur belge AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros. Ageas détiendra ainsi la totalité du capital du numéro un en assurance Vie et Non-Vie en Belgique.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a progressé de 1,8% en octobre contre une hausse de 0,2% attendue après +1,1% en septembre.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -6,2 en décembre, comme anticipé par les analystes, après -7,4 en novembre.

Vers 12h, l'euro gagne 0,03% à 1,1651 dollar.