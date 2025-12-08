 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 102,46
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe proche de la stabilité avant la Fed, L'Oréal et BNP Paribas en vedette
information fournie par AOF 08/12/2025 à 12:08

(AOF) - Les marchés européens flirtent avec l'équilibre depuis l'ouverture des marchés ce lundi. L'annonce de la décision de politique monétaire de la Fed et ses commentaires, mercredi, sera très surveillée par les investisseurs. Une baisse de 25 points de base est largement anticipée. Côté valeurs, L'Oréal a annoncé une augmentation de 10% de sa participation au capital du géant suisse Galderma, la portant à 20%. De son côté, BNP Paribas a augmenté la sienne dans l'assureur belge Ageas de 14,9 à 22,5%. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,18% à 8100,37 points. L'Eurostoxx 50 gagne 0,02% à 5724,96 points.

En Europe, Unilever (-0,21%, à 48,51 euros) est en hausse à Amsterdam après la finalisation de la scission de The Magnum Ice Cream Company. L'admission des actions ordinaires à la cote et à la négociation de cette nouvelle entité a débuté ce lundi à Amsterdam (+1,72%, à 13,02 euros) et à Londres et commencera en début d'après-midi à New York. Unilever a confirmé prévoir, après cette scission, un regroupement (ou une division puis un regroupement) de son capital social émis actuel afin de réduire le nombre total d'actions ordinaires Unilever en circulation, tout en augmentant la valeur nominal par action.

A Paris, L'Oréal (-1,82% à 365,95 euros) se renforce au capital de Galderma, laboratoire pharmaceutique suisse spécialisé dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. Le géant mondial des cosmétiques fait passer sa participation de 10% à 20%. L'opération a été réalisée auprès d'un consortium mené par le fonds d'investissement EQT comprenant Sunshine SwissCo, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment. A la Bourse de Zurich, Galderma gagne 2,83% à 167 francs suisses, après l'annonce de cette transaction via un communiqué publié ce matin.

BNP Paribas (+0,82% à 76,01 euros) a annoncé sa montée au capital de l'assureur belge Ageas, de 14,9 à 22,5%, au sein duquel il était entré en avril 2024. La banque française avait alors racheté la participation du groupe chinois Fosun dans ce partenaire de longue date. BNP Paribas Fortis cédera ses 25% de l'assureur belge AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros. Ageas détiendra ainsi la totalité du capital du numéro un en assurance Vie et Non-Vie en Belgique.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a progressé de 1,8% en octobre contre une hausse de 0,2% attendue après +1,1% en septembre.

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -6,2 en décembre, comme anticipé par les analystes, après -7,4 en novembre.

Vers 12h, l'euro gagne 0,03% à 1,1651 dollar.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu la reconnaissance de 70 indications géographiques des vins de Bourgogne par la Chine, tout comme une ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée", a déclaré dimanche 7 décembre la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Vins de Bourgogne : la Chine reconnait 70 indications géographiques protégées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.12.2025 12:32 

    Les autorités chinoises ont accepté de reconnaître 70 vins de Bourgogne sous indication géographique protégée (IGP). Il a aussi été acté l’ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée produite en France. "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu ... Lire la suite

  • Un Robin DR 400 s'apprête à décoller, le 11 février 2002 à Prenois dans la Côte-d'Or ( AFP / CYRIL VILLEMAIN )
    Quatre morts dans le crash d'un avion de tourisme dans les Pyrénées
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:30 

    Un instructeur et ses trois élèves, des étudiants de l’École nationale de l'aviation civile (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, quand leur appareil, un petit monomoteur, s'est écrasé dans les Pyrénées. Après un appel d'urgence vers 18h00, ... Lire la suite

  • VICAT : L'indécision domine
    VICAT : L'indécision domine
    information fournie par TEC 08.12.2025 12:19 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : Retour possible sur les supports
    RAMSAY GENERALE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 08.12.2025 12:06 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank