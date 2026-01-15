Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé jeudi lors d'une séance pauvre en ‍catalyseurs et alors que les investisseurs se détournent des turbulences géopolitiques pour se concentrer sur les fondamentaux économiques et les premiers ‌résultats d'entreprises de la saison.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,10% à 8.339,28 points vers 08h19 GMT. A Francfort, le ​Dax recule de 0,10% et à Londres, le FTSE 100 ⁠cède 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 de 0,31% et le Stoxx ⁠600 de de ‍0,30%.

Après plusieurs jours de fortes craintes géopolitiques autour d'une ⁠possible intervention des États-Unis en Iran, les investisseurs réévaluent le risque d'un nouvel embrasement au Moyen-Orient.

Le locataire de la Maison blanche ​continue à semer le trouble sur les marchés, Washington ayant imposé mercredi des droits de douane de 25% sur certains semi-conducteurs, ⁠tandis que les menaces de poursuites brandies contre le ​président de la Réserve fédérale Jerome Powell nourrissent les ​inquiétudes.

Dans l'attente de ​clarifications sur les intentions de Trump, les investisseurs se concentrent ​jeudi sur la publication de ⁠données économiques clef, dont le PIB britannique et l'inflation française, ainsi que sur des résultats d'entreprises faisant office de baromètre de leurs secteurs respectifs.

Aux valeurs, les entreprises européennes de semi-conducteurs bondissent, STMicro, Soitec, ‌ASMI et ASML gagnant entre 1,5% et 9,5% dans le sillage des résultats du géant des puces TSMC.

Le compartiment technologique européen prend 2,75%.

Les chiffres annuels de Richemont (+0,97%), propriétaire de Cartier, font aussi réagir le luxe : Hermès gagne 2,28%, Kering 1,0% et l'indice sectoriel ‌1,30%.

(Rédigé par Augustin Turpin)