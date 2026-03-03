L'Europe ouvre en baisse avec la guerre en Iran

Le drapeau iranien, un cric de pompe à pétrole et un graphique boursier

Les principales Bourses européennes sont dans ‌le rouge en début de séance mardi, alors que les investisseurs s'interrogent quant ​aux conséquences des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, ainsi que des représailles de Téhéran, sur les prix de l'énergie et l'économie mondiale.

À Paris, le CAC 40 perd ​1,47% à 8.271,10 points vers 08h08 GMT. A Francfort, le Dax recule de 1,88% et à Londres, ​le FTSE 100 cède 1,24%.

L'indice EuroStoxx 50 ⁠est en baisse de 1,80%, le FTSEurofirst 300 recule de 1,58% et le ‌Stoxx 600 perd 1,60%.

Les marchés mondiaux sont pris dans un climat d'incertitude accrue alors que le président américain Donald Trump cherche à ​justifier une guerre ouverte ‌et sans limite avec l'Iran, faisant à nouveau chuter les ⁠actions et augmentant encore les prix de l'énergie.

"Nous sommes déjà considérablement en avance sur nos prévisions", a-t-il dit dans ses premiers commentaires publics depuis le début du ⁠conflit, alors que plus ‌d'un millier de cibles en Iran avaient été frappées et que ⁠le guide suprême de la Révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué ‌samedi, de même que d'autres hauts responsables à Téhéran.

"Mais peu importe ⁠le temps que ça prendra, ça ira. Tout ce qui ⁠est nécessaire", a-t-il ajouté.

En ‌dehors du plan géopolitique, les investisseurs vont surveiller avec attention les chiffres sur ​l'inflation préliminaire dans la zone euro attendus ‌à 10h GMT.

Aux valeurs, la défense recule (-1,2%), récupérant après ses hausses de la veille, malgré un bref ​bond des valeurs du secteur à l'ouverture des marchés. Le fabricant français d'instruments d'optique Exosens grimpe cependant d'environ 1%.

Le spécialiste français de l'étiquetage électronique Vusion ⁠se hisse en tête du SBF 120 et gagne 2,1% après avoir annoncé un rachat d'actions pour 30 millions d'euros.

Zurich Insurance recule de 4,3%, le groupe suisse ayant déclaré mardi avoir réuni 3,9 milliards de francs suisses (4,28 milliards d'euros) via une vente d'actions destinée à financer son rachat de l'assureur britannique Beazley.

(Rédigé par Mara Vîlcu, ​édité par Augustin Turpin)