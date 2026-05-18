L'Europe ouvre dans le rouge, les craintes inflationnistes s'emparent des marchés

La Bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes ‌évoluent dans le rouge lundi en début de séance, les investisseurs restant ​sur leurs gardes face aux craintes inflationnistes et à la hausse des rendements obligataires

À Paris, le CAC 40 perd 1,04% à 7.869,52 ​points vers 07h27 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,37% et à Londres, le ​FTSE 100 cède 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 ⁠est en baisse de 0,85%, le FTSEurofirst 300 perd 0,60% ‌et le Stoxx 600 recule de 0,63%

Le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur l'inflation et la politique monétaire ​continuent de peser ‌sur les marchés, dont les espoirs d'une paix durable ⁠s'amenuisent après qu'une attaque par drone a provoqué un incendie dans une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis et que le président ⁠américain Donald Trump ‌a de nouveau menacé Téhéran.

Les tensions font grimper les prix ⁠du pétrole et les rendements obligataires dans le monde entier, ‌ce qui pourrait également aggraver les déficits publics déjà ⁠élevés des principales économies mondiales.

"Pour l'instant, les marchés obligataires ⁠semblent indiquer que ‌les investisseurs doivent se préparer à un environnement plus volatil, dans lequel ​le coût élevé du financement ‌restera un thème majeur des marchés bien au-delà de la seconde moitié de l'année", écrit ​Lale Akoner, analyste de marchés chez eToro.

Aux valeurs, Publicis gagne près de 4%, le groupe publicitaire ayant annoncé dimanche l'acquisition ⁠de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp et le relèvement de ses objectifs financiers 2027-2028.

Ailleurs en Europe, Ryanair perd 3% après la publication de ses résultats annuels, qui interviennent dans un contexte de craintes concernant les coûts de l'énergie pour l'ensemble du secteur ​aérien.

(Rédigé par Diana Mandiá)