L’Europe frôle l’équilibre avant la dernière décision de la Fed en 2025

(AOF) - Au terme de la première séance de cette deuxième semaine du mois de décembre, les Bourses européennes se sont montrées prudentes, clôturant proches de l’équilibre. Dans deux jours, les investisseurs prendront connaissance de la dernière décision de politique monétaire de la Fed pour cette année 2025. Le CAC 40 a cédé 0,08% à 8108,43 points, enchaînant une deuxième séance de suite dans le rouge. L’EuroStoxx 50 a grappillé 0,01% à 5724,74 points. A Wall Street, les indices américains sont dans le rouge. Vers 17h45, le Dow Jones recule de 0,31%.

Les indices ont souffert de la hausse des taux longs en Europe et aux Etats-Unis.

Cette semaine, les projecteurs seront braqués sur la Fed. Et pour cause, sa dernière décision de politique monétaire de l'année 2025 sera très attendue mercredi soir. Une pluie de commentaires tombera ensuite à flot sur ce verdict et le discours qui s'en suivra de Jerome Powell. Une baisse de 25 points de base est déjà très largement anticipée.

A ce sujet, dans sa lettre éco publié samedi dernier, Philippe Crevel, directeur général du Cercle de l'Epargne explique les raisons qui conduiraient la Fed à baisser ses taux directeurs à l'issue de sa prochaine réunion de deux jours : "L'inflation sous-jacente aux États-Unis (indice PCE) du mois de septembre demeure contenue en dessous des 3 %. Les anticipations d'inflation sont en recul tout en demeurant élevées (4,1 %). Cette situation est plus encourageante que prévu et pourrait conduire à cette nouvelle baisse".

"Si cette baisse est confirmée, ce sera la troisième de l'année, après un assouplissement de 100 points de base en 2024, ce qui réduira la fourchette entre 3,5 et 3,75 %. En 2026, le scénario est ouvert en ce qui concerne l'évolution des taux de la Fed", détaille-t-il.

Pour John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion, "si les investisseurs semblent satisfaits de la stabilisation de l'inflation américaine ainsi que de la future baisse des taux ce mercredi, la question est maintenant de savoir si le discours du président de la Fed sera plutôt hawkish ou dovish" .

BCE : Une hausse des taux ?

Si la Fed va certainement assouplir sa politique monétaire mercredi, le prochain mouvement de taux de la BCE pourrait être une hausse, si l'on en croit les déclarations d'Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de l'institution de Francfort. Dans un entretien accordé à Bloomberg News publié ce lundi, elle a déclaré que cela ne se produira pas immédiatement. "La répartition des risques inflationnistes s'est déplacée vers la hausse, et en conséquence, tant les marchés que les participants aux enquêtes anticipent que le prochain mouvement de taux sera une hausse, bien que celle-ci ne soit pas attendue à court terme," a-t-elle indiqué.

Dans l'actualité des sociétés ce lundi, deux membres du CAC 40 ont annoncé des montées au capital.

BNP Paribas a annoncé sa montée au capital de l'assureur belge Ageas, de 14,9 à 22,5%, au sein duquel il était entré en avril 2024. La banque française avait alors racheté la participation du groupe chinois Fosun dans ce partenaire de longue date. Précisément, BNP Paribas Fortis cédera ses 25% de l'assureur belge AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros.

De son côté, L'Oréal s'est renforcé au capital de Galderma, laboratoire pharmaceutique suisse spécialisé dans les traitements dermatologiques et les produits de soins de la peau. Le géant mondial des cosmétiques a doublé sa participation de 10% à 20%.

En Europe, à Amsterdam, l'accueil a été très timide pour ne pas dire glacial pour The Magnum Ice Cream qui a fait ses premiers pas en Bourse. Le groupe, désormais ex-propriété d'Unilever (géant anglo-néerlandais des produits d'hygiène, de beauté et d'alimentation), a fini légèrement dans le vert pour sa première séance boursière.

Cette semaine, au chapitre des valeurs, aux Etats-Unis la publication des comptes trimestriels d'Oracle mercredi soir, et celle de Broadcom jeudi soir seront très scrutées.