L'Europe finit en légère hausse avec l'inflation US et les espoirs commerciaux

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse vendredi, aidées par les signes d'apaisement commercial et les espoirs d'assouplissement monétaire aux États-Unis, tout en restant prudentes face à la situation politique en France.

À Paris, le CAC 40 a fini inchangé à 8.225,63 points, après avoir évolué dans le rouge pendant une grande partie de la séance. À Francfort, le Dax a pris 0,15% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,70%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,19% et le Stoxx 600 a pris 0,17%.

Sur la semaine le Stoxx 600 a pris 1,62% et le CAC 40 0,63%

Les Bourses européennes ont eu du mal à trouver une direction vendredi, alternant gains et pertes au long de la séance, en fonction de la publication de résultats des entreprises et données macroéconomiques, dans un contexte d'espoirs d'apaisement commercial entre les États-Unis et la Chine.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre, selon les données publiées vendredi, ce qui a aidé le Stoxx 600 à revenir en territoire positif dans l'après-midi, les investisseurs étant rassurés de voir que la Réserve fédérale (Fed) s'oriente vers de nouvelles baisses des taux d'intérêt.

"Le rapport CPI de septembre confirme que les hausses de droits de douane n'auront eu qu'un effet limité sur l'inflation en 2025 et en tout cas très largement inférieur que ce qui avait été anticipé", souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques de CPRAM, ajoutant que les baisses de taux d'octobre et décembre semblent acquises.

La publication de ces données, bien que retardée par la paralysie du gouvernement américain qui se poursuit, intervient quelques jours avant la décision de politique monétaire de la Fed mercredi prochain, lors d'une semaine qui sera également marquée par les décisions des banques centrales de la zone euro, du Canada et du Japon.

Les marchés ont également retrouvé un certain calme après que la Maison blanche a confirmé mercredi que le président américain Donald Trump rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping la semaine prochaine lors de sa tournée en Asie. Le républicain a toutefois durci le ton avec son voisin canadien, annonçant même avoir abandonné les négociations commerciales en cours avec Ottawa.

En France, la situation politique reste au centre de l'attention, alors que les députés ont entamé vendredi l'examen de la partie recettes du budget 2026 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où les débats s'annoncent houleux alors que le Parti socialiste (PS) brandit de nouveau la menace d'une censure du gouvernement de Sébastien Lecornu.

C'est dans ce contexte d'incertitude élevée sur les finances publiques que l'agence Moody's doit se prononcer dans la soirée sur la note souveraine de la deuxième économie de la zone euro, une semaine après que S&P Global Ratings a abaissé sa note de crédit et un mois après une mesure similaire de Fitch.

VALEURS

Les résultats trimestriels publiés ces dernières heures ont également occupé les investisseurs vendredi.

Accor a grimpé en tête du CAC 40 (+7,04%) après avoir fait état jeudi soir de résultats "rassurants" au troisième trimestre, les analystes soulignant également le relèvement de l'objectif annuel de bénéfice d'exploitation.

Mersen, qui a abaissé jeudi ses perspectives pour 2025, citant notamment le faible niveau des ventes attendu pour le marché du solaire, a plongé de 18,26%, lanterne rouge de l'indice SBF 120.

Valeo a pour sa part pris 10,81% après la publication de son chiffre d'affaires trimestriel et la confirmation de ses objectifs annuels.

Kering, qui avait gagné plus de 8,71% la veille après la publication de ses résultats, a clôturé vendredi en baisse de 3,86%, au plus bas du CAC 40, le courtier HSBC ayant abaissé sa recommandation sur le titre d'"acheter" à "conserver", invoquant l'absence de catalyseurs positifs à court terme.

Ailleurs en Europe, Signify a reculé de 9,44% après que le spécialiste néerlandais de l'éclairage a publié une baisse plus importante que prévu de ses ventes au troisième trimestre et abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, citant la chute de la demande des clients commerciaux et du secteur public aux États-Unis.

Saab a grimpé de 6% après avoir fait état d'une hausse de 16% de son bénéfice d'exploitation trimestriel.

A WALL STREET

Les données indiquant un ralentissement de l'inflation en septembre rassurent les investisseurs quant à l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis et soutiennent la Bourse de New York, qui touche des records vendredi.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 1,24%, le Standard & Poor's 500 de 0,96% et le Nasdaq Composite de 1,21%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Outre l'inflation américaine, les investisseurs ont pris connaissance vendredi des données PMI concernant le secteur privé dans la zone euro.

L'activité économique du bloc a progressé plus rapidement que prévu en octobre, les entreprises ayant reçu de nouvelles commandes au rythme le plus marqué depuis deux ans et demi.

En France, l'activité du secteur privé a en revanche reculé plus rapidement que prévu ce mois-ci, la demande de biens et services dans la deuxième économie de la zone euro s'étant encore affaiblie dans un contexte de crise politique.

Au Royaume-Uni, le secteur manufacturier montre quant à lui des signes de reprise et les pressions inflationnistes s'atténuent, mais la prudence domine toujours avant la présentation par le gouvernement du budget le mois prochain.

CHANGES

Le dollar gagne 0,04% face à un panier de devises de référence.L'euro prend pour sa part 0,05% à 1,1623 dollar.

TAUX

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont fini en hausse vendredi, les indices PMI préliminaires, supérieurs aux prévisions, ayant incité les investisseurs à réduire légèrement leurs paris sur une baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) l'année prochaine, tandis que la situation politique en France reste incertaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 4,6 points de base à 2,6246%. Le deux ans a quant à lui progressé de 4,5 points de base à 1,9786%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a avancé de 5,6 points de base à 3,4335%.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor américain ont du mal à trouver une direction. Celui de l'obligation à deux ans, plus sensible aux anticipations sur les taux, recule de 1,3 point de base à 3,4694% après la publication de données sur l'inflation américaine, tandis que le taux à 10 ans est stable à 3,9911%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent légèrement, prolongeant les gains de la veille et s'acheminant vers un gain hebdomadaire d'environ 7%, les sanctions américaines contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes ayant suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement.

Le Brent prend 0,91% à 66,59 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,81% à 62,29 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)