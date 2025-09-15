L'Europe finit dans le vert, portée par la politique monétaire

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, menées par le CAC 4O, tandis que l'attention se concentre sur la réunion de politique monétaire de la Fed qui devrait se solder mercredi par la première baisse des taux aux États-Unis en 2025.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,92% à 7.896,93 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,15% et à Londres, le FTSE 100, seule exception parmi les principales Bourses, a perdu 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 0,88%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,40% et le Stoxx 600 a progressé de 0,40%.

La perspective quasi certaine que la Réserve fédérale américaine (Fed) reprenne mercredi son cycle d'assouplissement monétaire et ouvre la voie à une série de baisses des taux d'intérêt a stimulé les marchés d'actions.

La Fed devrait en effet réduire ses taux de 25 points de base mercredi à l'issue d'une réunion de deux jours, ce qui marquera sa première baisse cette année et la reprise du cycle d'assouplissement amorcé en septembre 2024, mais interrompu en janvier dernier en raison de l'incertitude générée par le second mandat de Donald Trump, notamment en ce qui concerne les droits de douane et leur impact sur l'inflation.

Les traders tablent sur un assouplissement monétaire de 68,9 points d'ici fin 2025 aux Etats-Unis, selon les données compilées par LSEG, en réponse notamment au ralentissement du marché du travail et, dans ce contexte, toute approche stricte de la Fed dans ses perspectives pourrait décevoir.

Outre la Fed, la Banque du Canada devrait également réduire ses taux d'un quart de point cette semaine, tandis que la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre devraient toutes deux maintenir leurs taux inchangés.

La politique monétaire met de côté, du moins pour l'instant, les inquiétudes liées à l'endettement de la France, dont la note de crédit a été dégradée vendredi dernier par Fitch, une décision qui n'a pas trop ému les investisseurs qui l'avaient déjà anticipée.

VALEURS

À Paris, Rubis a grimpé de 7%, l'agence Bloomberg ayant rapporté vendredi que le géant du private equity CVC CVC.AS et le groupe de matières premières Trafigura étaient séparément intéressés par le rachat du distributeur français de carburants.

Virbac a perdu au contraire 2,7% après la publication de ses résultats.

Les banques françaises SocGen, BNP Paribas et Crédit Agricole ont gagné entre 1,3% 2,7%.

A WALL STREET

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint lundi des nouveaux records intrajournaliers, débutant la semaine sur une note positive avec la réunion de politique monétaire de la Fed.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones s'est retourné à la baisse et recule de 0,12%, tandis que le Standard & Poor's 500 avance 0,44% et le Nasdaq Composite gagne 0,89%.

Aux valeurs, le fabricant de voitures électriques Tesla grimpe de 6,4% après qu'un dépôt réglementaire a révélé que son patron, Elon Musk, avait acheté pour près d'un milliard de dollars (850,12 millions d'euros) d'actions du constructeur de véhicules électriques (VE).

Alphabet (+3,5%%) a par ailleurs dépassé pour la première fois la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, porté par un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) et une décision favorable en matière de concurrence.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse plus forte que prévu en septembre, montre lundi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

CHANGES

L'euro s'apprécie lundi de 0,31% à 1,1769 dollar, grâce aux perspectives de statu quo de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt.

Le billet vert perd quant à lui 0,24% face à un panier de devises de référence.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain reculent légèrement après que l'indice Empire State a été inférieur aux attentes et alors que les investisseurs se préparent à la décision de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 2,4 points de base à 4,0356%. Le deux ans recule de 2,8 points de base à 3,5305%.

Les obligations d'État de la zone euro ont également reculé lundi avant les décisions de politique monétaire attendues cette semaine et alors que les investisseurs parient sur un statu quo de la BCE dans les mois à venir.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu environ 2 points de base à 2,6947%. Le deux ans a fini en baisse de près d'un point de base à 2,0144%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a fini sur une baisse de 2 points de base à 3,4861%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole augmentent légèrement lundi, portés par les attaques ukrainiennes sur les raffineries russes, et alors que le président américain Donald Trump s'est déclaré prêt à imposer des sanctions contre Moscou si les pays de l'Otan cessaient d'acheter du brut à Moscou.

Les opérations de chargement de pétrole ont partiellement repris depuis samedi dans le port russe de Primorsk, un débouché important pour les exportations de brut en mer Baltique, mais elles restent perturbées après une attaque de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Le Brent prend 0,42% à 67,27 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,69% à 63,12 dollars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)