L'Europe finit dans le vert, les investisseurs attendent le discours de Powell

Des traders à la Bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, portées par le secteur du luxe et la reprise des secteurs automobile et technologique, tandis que les investisseurs attendent les commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), dont son président Jerome Powell, prévus dans la soirée.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,54% à 7.872,02 points vers 15h59 GMT. À Francfort, le Dax a avancé 0,44% et à Londres, le FTSE 100 a fini en légère baisse (-0,04%).

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,70%, le FTSEurofirst 300 0,23% et le Stoxx 600 0,38%.

Les marchés d'actions ont terminé la séance sur une note positive, soutenus par la hausse des valeurs du luxe - qui ont particulièrement aidé le CAC 40 parisien -, du secteur des énergies renouvelables et de la technologie qui, dans le sillage du Nasdaq la veille, bénéficie de l'enthousiasme suscité par le partenariat entre Nvidia et OpenAI.

Cependant, les investisseurs ont surtout les yeux rivés sur la politique monétaire américaine, alors qu'une série de responsables de la Fed s'expriment ces jours-ci pour donner leur avis sur l'évolution des taux d'intérêt, après que la banque centrale a annoncé la semaine dernière la première baisse des coûts d'emprunt depuis décembre 2024.

Le rendez-vous clé de cette série d'interventions est celui du président de la Fed, Jerome Powell, mardi à 16h35 GMT, qui s'exprimera sur les perspectives économiques dans un contexte d'inquiétude quant à la santé du marché du travail, raison invoquée par la banque centrale pour reprendre son cycle d'assouplissement mercredi dernier.

Ce diagnostic n'est toutefois pas partagé par l'ensemble de la Fed, plusieurs de ses membres, tels que le nouveau gouverneur, Stephen Miran, et la vice-présidente chargée de la surveillance, Michelle Bowman, ayant mis en garde contre les risques liés à un manque de détermination. D'autres, en revanche, ont remis en question lundi la nécessité de ces nouvelles baisses dans un contexte d'inflation encore élevée.

Les marchés digèrent également les chiffres des indices PMI de la zone euro publiés mardi, qui montrent que l'activité économique a connu en septembre sa plus forte croissance en 16 mois, malgré un tableau beaucoup plus nuancé en France, où l'activité s'est en revanche contractée en septembre à son rythme le plus marqué depuis avril.

En Allemagne, les instituts économiques ont relevé leurs prévisions de croissance pour 2025 à 0,2% et ont prévu des rebonds de 1,3% en 2026 et de 1,4% en 2027, selon des sources au fait de la question.

VALEURS

A Paris, LVMH et l'Oreal ont pris 3,2% et 3,5% respectivement, aidés par les perspectives de Bank of America (BofA) pour le troisième trimestre, qui ont fait grimper le compartiment du luxe sur le Stoxx à un pic de quatre mois pour finir sur un gain de 2,09%. Burberry a gagné 1,9% et Moncler 2,4%.

Orsted a pris 3,9%, bénéficiant de la décision de la juste américaine d'autoriser la reprise des travaux de son projet "Revolution Wind" aux Etats-Unis.

Le secteur automobile, qui a souffert lundi de la révision à la baisse des perspectives de Porsche et Volkswagen, s'est redresé mardi pour finir sur un gain de plus de 2%.

Le distributeur européen de produits d'aménagement de la maison Kingfisher, qui a annoncé une hausse de 10,2% de son résultat avant impôts ajusté au premier semestre, a progressé de 14,6%.

TUI a pour sa part gagné 2,7%, le plus grand voyagiste européen ayant confirmé mardi ses objectifs financiers annuels et à moyen terme.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,11%, le Standard & Poor's 500 recule de 0,16% et le Nasdaq Composite cède 0,31%.

Ce dernier, à forte composante technologique, a enregistré un nouveau record lundi après l'annonce par Nvidia d'un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars dans OpenAI, mais après une hausse de près de 4% la veille, le titre du géant de l'IA recule de 1,99%, le partenariat suscitant également des craintes liées à la concurrence dans le secteur

CHANGES

Le marché des changes est calme mardi, en attendant les propos de Jerome Powell.

Le dollar grappille 0,01% face à un panier de devises de référence et l'euro perd 0,06% à 1,1795 dollar.

TAUX

Sur l'obligataite, le sentiment est également attentiste.

Le rendement des Treasuries à dix ans évolue sans grand changement à 4,1428%, tout comme celui de l'obligation à deux ans qui ressort à 3,6029%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en très légère hausse à 2,7511%. Le deux ans a grappillé 0,8 point de base à 2,0259%.

Au Royaume-Uni, le Gilt britannique à 10 ans a en revanche perdu 2,7 points de base à 4,692% après la publication des données PMI, qui montrent que les entreprises britanniques sont confrontées à une perte de dynamisme et de confiance à l'approche de la présentation du nouveau budget du pays.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent alors que les exportations de brut depuis le Kurdistan irakien n'ont toujours pas repris mardi, malgré l'accord conclu en ce sens, ce qui apaise les craintes des investisseurs concernant une surproduction mondiale.

Le Brent prend 2,22% à 68,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 2,52% à 63,85 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or ont atteint mardi un nouveau record de 3.790,82 dollars l'once, soutenus par les flux vers les valeurs refuges dans un contexte d'incertitude géopolitique et par les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Fed.

