L'Europe en ordre dispersé pour finir une journée marquée par la politique française

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, alors que la France, deuxième économie de la zone euro, s'est enfoncée à nouveau dans la crise politique avec la démission du Premier ministre, Sébastien Lecornu, au lendemain de la présentation d'un gouvernement vivement critiqué de tous bords.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,36% à 7.971,78 points. À Francfort, le Dax a gagné 0,07% et à Londres, le FTSE 100 a perdu 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,33%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,04% et le Stoxx 600 a baissé de 0,04%.

En ce début de semaine, tous les regards se sont tournés vers la situation politique en France où le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a démissionné lundi, estimant que les conditions "n'étaient plus réunies" pour exercer sa fonction au regard, notamment, des "appétits partisans" liés à l'élection présidentielle de 2027.

"La plus grande préoccupation pour les marchés est vraiment de savoir ce qui va se passer ensuite, car si (Emmanuel) Macron décide de nommer un autre Premier ministre, ce sera le sixième en deux ans", estime Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.

L'instabilité politique française s'est accentuée depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, aucun parti ou groupe politique ne détenant la majorité parlementaire.

La démission de Sébastien Lecornu marque un nouveau tournant dans l'aggravation de la crise politique en France. "Il est inquiétant que le nouveau gouvernement n'ait duré que 12 heures", a déclaré Kirstine Kundby-Nielsen, analyste à la Danske Bank.

En ce qui concerne les Etats-Unis, le "shutdown" qui dure depuis mercredi dernier n'a eu aucun effet sur les marchés, davantage concentrés sur la politique monétaire et les perspectives de secteurs porteurs tels que l'intelligence artificielle.

Une série d'indicateurs alternatifs publiés la semaine dernière, en l'absence de certains indicateurs macroéconomiques importants qui ont été retardé par le "shutdown", ont fait état d'embauches modérées, renforçant les anticipations d'une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion.

VALEURS

A Paris, Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole ont perdu entre 3,21% et 4,23%.

A Londres, Aston Martin a abandonné 10,09% après avoir émis un avertissement sur ses résultats annuels.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones abandonne 0,15%, le Standard & Poor's 500 avance de 0,39% et le Nasdaq Composite gagne 0,72%.

AMD grimpe de 27,75% après avoir annoncé lundi qu'il fournirait des puces d'intelligence artificielle à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel qui devrait rapporter des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnerait au créateur de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10% du fabricant de semi-conducteurs.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes au détail dans la zone euro ont ralenti d'un mois sur l'autre en août, en ligne avec les attentes, montrent les données publiées lundi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Le moral des investisseurs dans la zone euro s'est amélioré plus que prévu en octobre, selon une enquête réalisée lundi, alors que le sentiment économique mondial s'est amélioré malgré le "shutdown" américain qui a débuté le 1er octobre.

CHANGES

La politique domine les marchés de devises lundi, le yen japonais est en baisse avec les inquiétudes liées à la stabilité budgétaire et politique après l'élection d'un nouveau dirigeant au sein du Parti libéral démocrate au pouvoir au Japon, tandis que l'euro chute après l'annonce de la démission du Premier ministre français.

Le yen japonais baisse de 1,77% pour atteindre 150,05 yens pour un dollar américain.

Le dollar gagne 0,39% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,26% à 1,1710 dollar.

TAUX

Le rendement de l'OAT à dix ans prend 5,8 points de base à 3,5697%, tandis que celui de l'obligation à 30 ans grimpe de 6,6 points de base à 4,3985%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse après que l'augmentation prévue de la production de l'Opep+ pour novembre s'est avérée plus modeste que prévu, tempérant certaines inquiétudes concernant l'augmentation de l'offre, même si les perspectives moroses de la demande devraient limiter les gains à court terme.

Le Brent avance de 1,52% à 65,51 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,38% à 61,72 dollars.

A SUIVRE LE 7 OCTOBRE :

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)