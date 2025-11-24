L’Europe en ordre dispersé au terme d'une séance sans grand relief

(AOF) - Particulièrement prudentes en début de séance, les grandes places européennes ont vainement tenté d'accélérer peu après l'ouverture des indices américains. Les investisseurs ont toutefois apprécié le retour de la perspective d'une baisse des taux directeurs de la Fed lors de sa prochaine réunion de politique monétaire programmée les 9 et 10 décembre prochains. Malgré cela, le CAC 40 a reculé de 0,29%, à 7 959,67 points, et l'EuroStoxx 50 s'est apprécié de 0,40%, à 5 537,23 points.

Aux Etats-Unis, les indices poursuivent leur rebond amorcé vendredi avec plus de conviction que leurs homologues du Vieux-Continent. Le Dow Jones gagne 0,61%, à 46 525 points, le Nasdaq Composite bondi de 2,35%, à 22 795 points et le S&P 500 progresse de 1,39%, à 6 694 points.

Wall Street profite également de l'espoir de voir la Fed privilégier la dégradation du marché de l'emploi à l'inflation et ainsi procéder à un assouplissement de sa politique monétaire. Cet scenario a repris un peu de poids vendredi après les déclarations de John Williams, le président de la Fed de New York. Ce dernier a estimé qu'il y avait encore une marge de manœuvre pour un nouvel ajustement des taux à court terme.

Toutefois, selon Paolo Zanghieri, économiste chez Generali Investments : " Nous estimons que la probabilité d'une baisse est de 50/50. Compte tenu du peu de nouvelles données disponibles, il serait raisonnable que la Fed attende janvier, tout en signalant une tendance à l'assouplissement ".

Au niveau de la macro-économie, l'agenda du jour était peu chargé et parmi les statistiques les plus importantes, les investisseurs se sont contentés de l'indice Ifo en Allemagne. Cet indicateur, qui mesure le climat des affaires, s'est révélé décevant en novembre où il est passé de 88,4 à 88,1 points, alors qu'une amélioration à 88,6 points était espérée.

Au niveau des valeurs, le secteur de la défense européen a continué d'être sous pression, pénalisé par les négociations concernant le plan de paix pour l'Ukraine.

Sinon Bayer s'est offert la plus forte hausse de l'EuroStoxx 50 après avoir publié des résultats encourageants d'un essai de phase de III pour un produit en cours de développement pour la prévention des AVC.

Toujours du côté des laboratoires, Novo Nordisk a lourdement trébuché après avoir annoncé l'échec de deux essais de phase III concernant son Sémaglutide dans la réduction de la progression de la maladie d'Alzheimer.