L'Europe doit se prémunir contre la domination des États-Unis dans le domaine des terres rares, selon le directeur de l'agence

L'Europe a enfin pris des mesures importantes pour construire son secteur des terres rares afin de contrer la domination chinoise, mais la région doit également se prémunir contre la domination des États-Unis, a déclaré le directeur d'une agence financée par l'UE pour les minéraux clés.

Bernd Schaefer, directeur général d'EIT RawMaterials, s'est félicité de la publication mercredi d'un nouveau plan d'action de l'UE visant à sécuriser les matières premières essentielles utilisées dans les voitures électriques, les turbines éoliennes et les semi-conducteurs.

Le plan REsourceEU de la Commission européenne prévoit d'investir 3 milliards d'euros (3,49 milliards de dollars) au cours de l'année prochaine pour accélérer les projets susceptibles de réduire la dépendance à l'égard des approvisionnements en provenance d'un seul pays.

"Il s'agit certainement d'un véritable changement de cap entre l'ambition et la réalisation, mais il manque encore quelques éléments", a déclaré M. Schaefer lors d'une interview accordée à Reuters.

L'UE doit intensifier les négociations avec les pays tiers qui peuvent lui fournir des minerais clés, a-t-il ajouté.

"De nombreux protocoles d'accord ont été signés ces dernières années avec des partenaires internationaux, mais ce n'est qu'un point de départ", a ajouté M. Schaefer.

"Nous devons nous montrer plus entreprenants et abandonner notre attitude prosaïque qui consiste à ne faire que parler de tout."

L'Europe doit également s'assurer qu'elle ne continue pas à perdre des actifs clés dans le domaine des terres rares au profit des États-Unis, a-t-il déclaré, citant la récente acquisition par USA Rare Earth USAR.O de Less Common Metals, l'une des rares entreprises impliquées dans une étape de traitement clé, la transformation des oxydes de terres rares en métaux et en alliages.

"Nous risquons de nous retrouver dans une situation où la chaîne de valeur des terres rares est attirée vers les États-Unis à un niveau substantiel", a déclaré M. Schaefer.

"Les États-Unis pourraient devenir une deuxième Chine, pour ainsi dire, un autre pays dont nous dépendons pour nos importations d'aimants."

(1 dollar = 0,8584 euro)