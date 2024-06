L'Europe dans le rouge, le CAC 40 tombe sous les 7600 points

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé en repli et celle de Paris a sous-performé sur fond d'écartement du spread franco-allemand. L'indice CAC 40 a reculé de 1,03% à 7530,72 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,28% à 4902,09 points. Parmi les indices nationaux, le Dax a échappé à la baisse. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé : le Dow Jones gagne 0,15% et le Nasdaq Composite se replie de 0,11% vers 17h30.

La prudence est restée de mise avant les élections législatives du week-end en France et une série de statistiques économiques de premier plan demain, dont l'inflation en France et l'indice des prix PCE aux États-Unis.

Les statistiques économiques américaines du jour étaient mitigées. Selon une nouvelle estimation, les Etats-Unis ont enregistré au premier trimestre une croissance de 1,4% après 3,4% lors du précédent trimestre. Le consensus était de 1,3%.

Les commandes de biens durables ont progressé de 0,1% en mai aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en recul de 0,5%. Elles avaient augmenté de 0,2% en avril.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 233000 la semaine dernière contre un consensus de 236000 après 239000 la semaine précédente.

Les promesses de ventes de logements ont baissé de 2,1% en mai alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,6% après un recul de 7,7% le mois précédent.

En Europe, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne a dépassé les 80 points.

Dans une note consacrée aux obligations d'Etat françaises, le gestionnaire d'actifs abrdn explique s'attendre à ce que les obligations d'Etat françaises se comporteront de plus en plus comme des actifs "périphériques" que des actifs "core". Elles sont donc "susceptibles de connaître une volatilité accrue, une sensibilité plus forte aux cycles économiques, et des écarts de rendement constamment plus élevés par rapport aux obligations allemandes".

A Paris, les investisseurs ont salué les revenus trimestriels plus élevés que prévu d'OVHcloud. De son côté, Saint-Gobain a signé un accord définitif portant sur l'acquisition du spécialiste de la chimie de la construction non cotée, Fosroc pour environ 960 millions d'euros.