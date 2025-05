L'Europe dans le rouge avant la Fed et le début de négociations entre la Chine et les États-Unis

(AOF) - Les places européennes ont terminé en repli à quelques heures de la décision de la Fed. Le CAC 40 a enchaîné un 3ème repli à la suite, série inédite depuis le début avril, et perd ce soir 0,91 % à 7 626,84 points. De son côté, l’Eurostoxx 50 a reculé de 0,60 % à 5 231,83 points. Les indices ont été en partie affectés par le repli du secteur pharmaceutique après une nomination controversée aux États-Unis, et le FTSE100 a mis fin à une série historique de 16 hausses consécutives, qui lui avaient permis de reprendre 14,29 %. A New York, à 17h40 le Dow Jones avance de 0,48 % à 41 025,81 points.

Les intervenants ont donc décidé de faire preuve de prudence avant l'événement de la journée : le rendez-vous avec la Banque centrale des États-Unis dans la soirée. Les Fed Funds devraient sans surprise rester inchangés dans une fourchette comprise entre 4,25 et 4,5 %, mais les commentaires de Jerome Powell, le président de la Fed, dans le collimateur de Donald Trump, seront particulièrement surveillés. Chez Amplegest, on estime que la Fed "devrait garder un biais prudent et s'octroyer toutes les marges de manœuvre possibles".

Petit espoir sur le front commercial

Autre élément susceptible d'expliquer la prudence des investisseurs : l'approche d'une réunion entre Chinois et Américains programmée ce week-end en Suisse, pour tenter de désamorcer la situation avant d'arriver à des négociations commerciales plus tard. En attendant, ce matin, Pékin a dévoilé des mesures pour soutenir son économie, comme une baisse de 10 points de base du taux d'intérêt de référence et une injection de liquidités.

Les chiffres économiques du jour

Au niveau des statistiques, les opérateurs ont pris connaissance du repli de 0,1 % des ventes au détail dans la zone euro en mars, conformément aux attentes, après une hausse de 0,2 % en février dernier. En rythme annuel, la progression s'est élevée à 1,5 %, contre des prévisions à 1,6 % et un précédent à 1,9 %.

En Allemagne , les commandes à l'industrie ont progressé de 3,6% en mars, surpassant le consensus d'une hausse de 1,4%.

Côté valeurs, Legrand s'est distingué au sein du CAC 40 après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Pour les mêmes raisons, Scor a été recherché.

En revanche, Sanofi a été délaissée, comme la plupart des valeurs pharmaceutiques européennes, après la nomination de Vinay Prasad à un poste au sein de la Food & Drug Administration aux États-Unis. Il est principalement connu pour ses prises de position contre les obligations vaccinales et le port du masque durant la pandémie de Covid-19. Veolia a également été sous pression dans le sillage de ses comptes du premier trimestre.