L'Europe clôture en ordre dispersé, Nvidia attendu ce soir

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

PARIS (Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi après deux séances de baisse avec les inquiétudes autour de la situation politique en France.

À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,43% à 7.743,05 points. Le Footsie britannique a perdu 0,11% et le Dax allemand 0,41%.

Le Stoxx 600 a quant à lui pris 0,09%.

Les investisseurs ont acheté à la baisse mercredi en Europe, soutenant notamment le CAC 40, après deux séances de baisse liées aux inquiétudes concernant la situation politique en France et ses conséquences potentielles.

Le gouvernement du Premier ministre François Bayrou, qui a demandé un vote de confiance au Parlement le 8 septembre sur la question de la maîtrise des finances, pourrait tomber.

"En cas de défaite, le président Macron nommera un autre Premier ministre ou convoquera des élections anticipées. L'incertitude continuera de peser sur les perspectives macroéconomiques", ont résumé les économistes de Morgan Stanley dans une note publiée mercredi.

Outre la situation politique en France, les investisseurs semblent ne pas paniquer sur les craintes de perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) avec le limogeage de la gouverneure de l'institution Lisa Cook par Donald Trump.

Ce sont les résultats trimestriels du géant technologique Nvidia, prévus après la fermeture de Wall Street, qui concentrent les attentions.

Les chiffres de la société américaine devraient donner la tendance pour l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle qui pèse de plus en plus dans les indices.

VALEURS

Le secteur bancaire, qui a perdu 1,26%, est encore le mauvais élève du continent après avoir déjà enregistré une chute mardi.

En Allemagne, Deutsche Bank et Commerzbank ont perdu 3,36% et 4,98% après avoir été dégradées par Goldman Sachs.

JD Sports Fashion a pris 3,55% après la publication de ses résultats trimestriels et affiche la meilleure performance du FTSE 100.

Les valeurs françaises du luxe tirent le CAC 40, LVMH, Hermès et Kering ont signé les 3 meilleures performances de l'indice avec des gains de 3,29%, 2,26% et 1,79%.

En Suisse, Givaudan a abandonné 0,85% après avoir fixé mercredi de nouveaux objectifs de croissance pour 2030 et annoncé une refonte de sa direction.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un gain de 0,28% pour le Dow Jones, contre 0,18% pour le Standard & Poor's 500, et 0,13% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des consommateurs allemands devrait baisser pour la troisième fois consécutive en septembre, les inquiétudes croissantes des ménages concernant une éventuelle perte d'emploi et l'incertitude sur l'inflation pesant sur l'humeur, selon une enquête publiée mercredi.

CHANGES

Le dollar rebondit mercredi après plusieurs séances de baisse.

Le dollar gagne 0,21% face à un panier de devises de référence, l'euro s'érode de 0,3% à 1,1607 dollar, et la livre sterling perd 0,1% à 1,3467 dollar.

TAUX

Les rendements allemands sont restés plutôt stables mercredi.

Le rendement du dix ans allemand a gagné 0,6 pb à 2,7002%, celui du taux à deux ans a pris 0,3 pb à 1,9179 %.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 1,3 pb à 4,2692%, tandis que le rendement du titre à deux ans perd 0,5 pb à 3,6392%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en petite hausse mercredi au lendemain d'une forte baisse, les marchés attendant de nouvelles évolutions dans la guerre en Ukraine et l'évaluation des conséquences des nouvelles taxes américaines sur l'Inde, troisième consommateur mondial de pétrole brut.

Le Brent prend 0,61% à 67,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,76% à 63,72 dollars.

A SUIVRE JEUDI 28 AOUT :

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)