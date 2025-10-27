L'Europe boursière vue dans le vert en amont d'une semaine chargée

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en territoire positif à l'ouverture de la première séance d'une semaine qui sera notamment rythmée par les décisions des grandes banques centrales, Fed et BCE en tête. Sur le front commercial, Donald Trump s'est dit hier confiant dans la conclusion d'un accord avec son homologue chinois Xi Jinping, qu'il devrait rencontrer jeudi en Corée du Sud. Sur la scène politique française, les députés vont continuer à débattre de la partie recettes du budget 2026 alors que le PS a de nouveau menacé de censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DLSI Groupe

DLSI Groupe a révélé une accélération de sa croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en progression de 6,6%, à 57,952 millions d'euros. Les revenus de l'entreprise qui fédère un réseau de plus de 70 agences d'emploi avaient progressé de 5,8% au deuxième trimestre et reculé de 6,2% sur les trois premiers mois de l'année. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est modestement apprécié à 2,3%, 160,842 millions d'euros.

Exel Industries

En 2024-2025, le chiffre d'affaires d'Exel Industries atteint 983 millions d'euros, en recul de 10,6% et de 9,6% à périmètre et taux de change constants. "Comme anticipé dès l'année dernière, l'exercice a été marqué par le ralentissement des volumes dans nos activités agricoles, dans un contexte de prudence et d'attentisme généralisés. On a pu compter sur la solidité des activités Jardin et Industrie pour soutenir le chiffre d'affaires. La complémentarité de nos métiers nous permet, une fois encore, d'amortir les cycles moins favorables rencontrés par certains secteurs" explique le groupe.

Exosens

Exosens, société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie; a déclaré un chiffre d'affaires sur 9 mois en croissance de 23,2% à 327,8 millions d'euros. La marge brute ajustée ressort en progression de 28,7% à 168 millions d'euros sur 9 mois (marge de 51,2%, +221pbs), portée principalement par la forte croissance de l'Amplification (+33,1%).

Parrot

Parrot a enregistré au troisième trimestre 2025 un chiffre d'affaires consolidé en repli de 19%, à 17 millions d'euros. Dans le détail, l'activité microdrones professionnels a généré un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros, en repli de 27%. "L'évolution s'explique par l'allongement des délais de décisions dans un système de défense européen en mutation et par la phase de transition commerciale entre deux générations de produits, l'Anafi USA vers la nouvelle gamme Anafi UKR, désormais au cœur de l'offre Défense & Sécurité du groupe," a précisé la société.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires sera publié à 11h00.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en septembre seront connus à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,06% à 1,16235 dollar.

Vendredi à Paris

Les indices européens ont terminé en légère hausse une séance marquée par une inflation américaine plus faible que prévu et de multiples résultats d'entreprises. En Europe, la croissance du secteur privé en octobre s'est accélérée en octobre en Allemagne et a ralenti en France. A Paris, le relèvement des objectifs d'Accor a été salué et l'avertissement de Mersen sanctionné. L'indice CAC 40 a fini stable à 8225,63 points, et gagné 0,63% sur la semaine. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,08%, à 5672,98 points. Francfort et Londres ont clôturé dans le vert.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en nette hausse après l'annonce d'une inflation moins forte que prévu en septembre. Les trois indices vedettes de Wall Street ont atteint des nouveaux records. Sur le front géopolitique, la Maison Blanche a annoncé une rencontre la semaine prochaine entre le président Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping. Côté valeurs, le constructeur Ford a brillé après la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu. Le Dow Jones a progressé de 1,01% à à 47207 points et le Nasdaq a gagné 1,15% à 23204 points.