Par ailleurs, Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont reculé dans le sillage de leur concurrent britannique Diageo qui a publié des résultats décevants au premier semestre 2024/2025.

Ce mardi, bon nombre de publications annuelles ont été bien accueillies par les investisseurs comme celles de Dassault Systèmes, Publicis et BNP Paribas, qui ont occupé le haut du classement de l'indice phare de la place parisienne.

Demain, les PMI et le rapport ADP américain sur l'emploi seront à surveiller tout comme les résultats de deux sociétés du CAC 40 : TotalEnergies et Crédit Agricole.

TotalEnergies et Crédit Agricole au menu de mercredi

" Les mesures de rétorsion de la Chine entreront en vigueur le 10 février, ce qui laisse aux États-Unis et à la Chine la possibilité de trouver un accord", souligne Robert Gilhooly, économiste principal des marchés émergents chez abrdn.

Pékin a décidé d'imposer des taxes douanières de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié américains, ainsi qu'aux équipements pétroliers et agricoles.

Si les droits de douane évoqués contre le Mexique et le Canada ont été reportés - un délai d'un mois a été acté - la Chine n'a pas tardé à riposter auprès des Etats-Unis.

(AOF) - Après une séance d'hier dans le rouge dominée par les inquiétudes sur les droits de douane, les marchés actions européens ont retrouvé des couleurs, hormis la place londonienne. Le CAC 40 s'est adjugé 0,66% à 7906 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,95% à 5267 points . De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains s'affichent en territoire positif, avec un Dow Jones en amélioration de 0,20%, vers 17h45.

L'Europe boursière respire, entre tensions commerciales et résultats d'entreprises

