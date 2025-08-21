L'Europe boursière en ordre dispersé après les PMI et avant Jackson Hole

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé avant le début ce jeudi du symposium de Jackson Hole, la grande conférence de banquiers centraux organisée par la Fed. Le discours de Jerome Powell programmé demain sera le point d'orgue de cet événement annuel. Côté statistiques, l'indice PMI Composite en zone euro en août a affiché son rythme le plus soutenu depuis mai 2024. Côté valeurs, L'Oréal a fini sous pression pénalisé par la faible performance de son concurrent Coty. L'indice phare de la place parisienne a perdu 0,44% à 7938 points alors que le Dax a gagné 0,08% à 24295 points.

En Europe, Aegon a bondi de 7,46% à 6,91 euros à la Bourse d'Amsterdam après avoir dévoilé une publication solide au premier semestre et doublé son programme de rachat d'actions. La compagnie néerlandaise d'assurance a déclaré sur les six premiers mois de l'année 2025 un bénéfice net de 606 millions d'euros contre une perte nette de 65 millions essuyée au premier semestre 2024. Le résultat d'exploitation s'est amélioré de 19% à 845 millions d'euros, " reflétant la croissance de l'activité et l'amélioration de l'écart des résultats techniques aux États-Unis ".

A Paris, L'Oréal (-1,48% à 400,70 euros) a accusé l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40. Le géant des cosmétiques est pénalisé par le piètre performance annuelle de son concurrent Coty qui s'accompagne de perspectives décevantes. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté.

Eiffage (+0,28% à 125,85 euros), au travers d’Eiffage Énergie Systèmes, a remporté plusieurs contrats majeurs en Allemagne depuis le début de l’année consolidant ainsi sa position d’acteur de premier plan dans le domaine des services à l’énergie sur ce territoire. Sur le premier semestre 2025, la prise de commandes dans le pays s’établit à près de 950 millions d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

S'étant redressé de 48,6 en juillet à 49,8 en août, l'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est fortement rapproché de la barre du 50 qui sépare la croissance de la contraction en août. Il a atteint son plus haut niveau depuis le début de la période de contraction de l'activité globale amorcée il y a un an et ne signale qu'une détérioration minime de la conjoncture du secteur privé français en août. De même, à l'échelon sectoriel, l'activité n'a qu'à peine reculé par rapport au mois précédent, tant dans l'industrie manufacturière que dans le secteur des services.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,9 en août contre 50,6 en juillet. Il était attendu à 50,2. Le PMI dans les services est passé de 50,6 en juillet à 50,1 en août. Il était anticipé à 50,4. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 49,1 en juillet à 49,9 en août. Il était attendu à 48,8.

À 51,1 en août contre 50,9 en juillet, l'indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, basé sur environ 85% du nombre habituel de réponses à l'enquête et produit par S&P Global, s'est redressé pour un troisième mois consécutif. Il signale ainsi une croissance de l'activité économique de la région pour un huitième mois consécutif. Bien que toujours modeste, l'expansion a affiché son rythme le plus soutenu depuis mai 2024. Il est supérieur aux attentes : 50,7.

L'indice PMI manufacturier de S&P Global du mois d'août atteint 53,3 contre 49,7 attendu après 49,9 le mois précédent.

L'indice PMI des services de S&P Global du mois d'août atteint 55,4 contre 54,2 attendu après 55,7 le mois précédent.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à -0,3 en août contre un consensus de 6,8 après 15,9 en juillet.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage s'élèvent à 235 000 contre 226 000 attendues et après 224 000 la semaine précédente.

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -15,5 en août. Il est en-dessous des anticipations des économistes : -15. Il était ressorti à -14,7 en juillet.

Vers 17h40, l'euro perd 0,26% à 1,1622 dollar.