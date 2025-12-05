 Aller au contenu principal
L'Europe boursière bien orientée avant l'indice PCE
information fournie par AOF 05/12/2025 à 10:23

(AOF) - Les indices européens évoluent dans le vert alors que l'attention des investisseurs sera portée cet après-midi sur la publication de l'indice PCE. Cette donnée privilégiée de la Fed pour surveiller l'inflation intervient à quelques jours désormais de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine. Le CAC 40 s'adjuge 0,19%, à 8137 points, et l'EuroStoxx 50 avance de 0,28%, à 5734 points. Au rayon des valeurs, Derichebourg culmine en tête de l'indice SBF 120 à la faveur d'une performance annuelle robuste.

