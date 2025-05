L'Europe boursière attendue sur une note hésitante avant la reprise à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus proches de l'équilibre alors que Wall Street va reprendre son activité après la journée "off" d'hier en raison du Memorial Day. Les Bourses du Vieux Continent ont salué hier le report de la menace d'une taxe américaine de 50% sur l'Europe, au 9 juillet. Sur le front des valeurs, Elis, qui tient ce mardi sa journée investisseurs, anticipe une croissance organique de 4% en moyenne. Plusieurs statistiques vont rythmer la journée dont les commandes de biens durables aux Etats-Unis et l'indice de confiance des ménages du Conference Board.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elis

Elis, dont sa journée investisseurs se tient ce mardi à Londres, a dévoilé ses objectifs financiers à moyen terme. Le groupe de blanchisserie industrielle anticipe une amélioration moyenne de sa marge d'Ebitda d'environ 20 points de base par an et une croissance organique-hors acquisitions- de 4% en moyenne par an. "L'excellence opérationnelle, la durabilité et la discipline financière continueront de guider toutes nos actions", a déclaré Xavier Martiré, président du directoire d'Elis. La société, présente dans 31 pays, entend poursuivre des "acquisitions ciblées".

Eurofins Scientific

Conformément à l'annonce faite le 25 avril dernier, sur le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions, Eurofins Scientific a annoncé l'acquisition de 250 000 titres entre le 19 et le 23 mai dernier. Ces actions ont été achetées à un prix d'achat moyen de 56,3523 euros, soit une dépense totale de 14,088 millions d'euros pour le groupe. Depuis son annonce du 25 avril 2025, le groupe de laboratoire d'analyses spécialisé dans l'agroalimentaire, la pharmacie, l'environnement et la biologie médicale a procédé au rachat de 1,275 million d'actions.

JCDecaux

JCDecaux annonce qu’Extime JCDecaux Airport a signé le 20 mai un contrat avec Airport International Group (AIG) pour gérer les activités publicitaires à partir du 1er août 2025 à l'aéroport Queen Alia International à Amman (Jordanie) qui accueille plus de neuf millions de passagers chaque année. "Extime JCDecaux Airport participera à la transformation de l’environnement aéroportuaire de la capitale jordanienne, dans le respect de hauts standards de qualité et de développement durable", précise un communiqué.

Herige

Dans le cadre du principe d'alternance entre les familles actionnaires, Jérôme Caillaud a été nommé président du conseil de surveillance, succédant à Daniel Robin, désormais nommé vice-président du conseil de surveillance. Par ailleurs, Hélène Delaunay a été nommée directrice administrative et financière du groupe et membre du directoire aux cotés de Benoit Hennault, président du directoire. Elle a rejoint Herige en 2023 en tant que directrice financière groupe aux cotés de Stéphane Jan.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le PIB détaillé au premier trimestre et l'inflation en mai seront connus à 8h45.

L'indice du sentiment économique en mai sera publié à 11h00.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en avril seront communiquées à 14h30 avant l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en mars à 15h00 et la confiance des consommateurs du Conference Board en mai à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,15% à 1,1389 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont progressé grâce à la nouvelle volte-face de Donald Trump. Ce dernier a accepté de reporter la date butoir au 9 juillet pour l'imposition de 50% de droits de douane sur les produits européens importés aux Etats-Unis. Les valeurs les plus exposées aux droits de douane, comme Stellantis et ArcelorMittal, se sont distinguées. Le CAC 40 a gagné 1,21% à 7828,13 points et l’EuroStoxx50, 1,25% à 5393,05 points. Les volumes échangés sont restés faibles, les Bourses britanniques et américaines (Memorial Day) étant fermées en raison d’un jour férié.