L'Europe attendue en ordre dispersé après la trêve douanière sino-américaine, l'inflation US au menu

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé ce mardi à l'ouverture de la séance après avoir clôturé en hausse la veille. Le CAC 40 devrait perdre légèrement 0,02%. Les investisseurs ont été rassurés hier par les premiers signes de désescalade commerciale. Au terme de deux jours de négociations à Genève, les Etats-Unis et la Chine ont décidé de suspendre pendant 90 jours leurs tarifs douaniers. La suspension prendra effet dès le 14 mai. Côté statistiques aujourd'hui, les données sur l'inflation américaine au mois d'avril seront publiées cet après-midi à 14h30.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bilendi

Bilendi a dévoilé un chiffre d'affaires de 19,7 millions d'euros au premier trimestre, en croissance de 35,8% à taux de change constant, intégrant la contribution de Netquest à compter du 1er février 2025. Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché affiche à l'international (83% des ventes) un chiffre d'affaires de 16,4 millions d'euros, en hausse de 48,2%. En France, (17% des ventes), le chiffre d'affaires s'établit à 3,3 millions d'euros en retrait de 3,9%.

Equasens

Equasens a publié des revenus en hausse de 6,9 %, ou de 5,9 % à périmètre comparable, à 57 millions d’euros pour le compte du premier trimestre 2025. Dans le détail des activités, elles ont toutes participé à la croissance, notamment la Vente de configurations et de matériels avec une progression de 7,7 %, ou encore les Solutions logicielles et abonnements dont les revenus se sont appréciés de 11,3 %. Au niveau des divisions, Pharmagest a vu ses ventes croître de 5,5 %, à 42 millions d’euros, sachant que cette division représente près de 74 % du chiffre d’affaires total.

Oeneo

Au quatrième trimestre de son exercice 2024-2025, le groupe Oeneo réalise un chiffre d'affaires de 83,3 millions d'euros en hausse de 3,8% à taux de change constants, malgré une conjoncture toujours incertaine. Les deux divisions contribuent à la croissance. Le Bouchage maintient une bonne dynamique (+2,6%) grâce aux bouchons Diam. L'Elevage (+8,5%) renoue avec la croissance grâce à un effet de base favorable sur ce trimestre lié à l'internalisation de la distribution des "bois œnologiques", qui avait ponctuellement impacté le chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Peugeot Invest

Peugeot Invest a pris un engagement de 125 millions de dollars dans BroadStreet Partners, aux côtés d'un consortium d'investisseurs mené par le fonds Ethos Capital. Cette opération intervient dans le cadre d'une recomposition du capital de la société, à l'issue de laquelle Ontario Teachers' Pension Plan, actionnaire majoritaire depuis plus de dix ans, conserve une position de co-contrôle avec le consortium. Avec plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, BroadStreet Partners figure parmi les 15 premiers courtiers d'assurance aux États-Unis.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en mai sera connu à 11h.

Les données sur l'inflation en avril aux Etats-Unis seront publiées à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,13% à 1,1106 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont démarré la semaine en hausse grâce à une nette baisse des tensions commerciales sino-américaines. La rencontre entre la Chine et les États-Unis ce week-end en Suisse a débouché sur une réduction des droits de douane plus importante qu'anticipé par les investisseurs. Les États-Unis vont réduire leurs droits de douane sur les produits chinois de 145 % à 30 % et la Chine, les siens de 125 % à 10 %. Les secteurs du luxe et de l'automobile se sont distingués. Le CAC 40 a gagné 1,37% à 7850,10 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 1,46% à 5387,26 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé nettement dans le vert cette première séance de la semaine. Elles profitent d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis au terme de leur réunion à Genève. Les deux pays suspendent leurs tarifs douaniers pour 90 jours, signe d'une désescalade dans leur guerre commerciale. Ces avancées ont profité notamment aux grandes sociétés comme Apple ou Amazon. De son côté, Fox est également bien entouré après la publication de ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a gagné 2,81% à 42 410,10 points et le Nasdaq a grimpé de 4,35% à 18 708,34 points.