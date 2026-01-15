L'Europe attendue en hausse avant une série de données économiques

Le logo d'Euronext dans le quartier financier et d'affaires de La Défense à Paris

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, avant la publication d'une série de données économiques clef en Grande-Bretagne, en France et en zone euro dans la matinée, les fondamentaux économiques prenant le pas chez les investisseurs sur les préoccupations relatives à l'indépendance de ‍la Réserve fédérale et à la géopolitique.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,37% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,11% pour le Dax à Francfort, de 0,43% pour le FTSE à Londres et de 0,45% pour l'EuroStoxx 50.

Après plusieurs jours de fortes craintes géopolitiques autour d'une possible intervention des États-Unis en Iran, les investisseurs réévaluent le risque ‌d'un nouvel embrasement au Moyen Orient.

Donald Trump a dit mercredi avoir été informé que la répression sanglante contre le vaste mouvement de contestation en Iran s'atténuait, ajoutant penser que Téhéran ne prévoyait pas de mener d'exécutions à grande échelle.

Il avait prévenu plus tôt cette semaine qu'il envisageait des "options très fortes" face à la répression du régime iranien, moins de ​deux semaines après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.

A la suite de ces dernières déclarations, les cours du pétrole sont redescendus tout comme ⁠que l'or, valeur refuge, qui a franchi ces dernières semaines des records historiques.

Le locataire de la Maison blanche continue à semer le trouble sur les marchés, un document publié par la Maison blanche indiquant que Washington a imposé mercredi des droits de douane de 25% sur certains semiconducteurs, tandis que les menaces ⁠de poursuites brandies contre le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ‍nourrissent les inquiétudes en ce début d'année.

Donald Trump a déclaré mercredi à Reuters qu'il n'avait pas l'intention de limoger Powell, mais qu'il ⁠était "trop tôt" pour dire ce qu'il ferait finalement.

Dans l'attente de clarifications sur les fronts géopolitique, commercial et des banques centrales, les investisseurs attendent jeudi la publication de données clef sur l'économie britannique, française et européenne.

Le produit intérieur brut (PIB) britannique pour le mois de novembre, qui sera publié à 07h00 GMT, est attendu en croissance de 0,1%. Il sera suivi par les données définitives de l'inflation en ​France, les économistes interrogés par Reuters tablant sur une stabilité de l'indice IPCH en décembre à 0,8%.

La production industrielle en zone euro, prévue pour 10h00 GMT, est vue en baisse de 0,1% en novembre.

LES VALEURS A SUIVRE :

Les résultats du géant des semiconducteurs TSMC, qui a fait état jeudi d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, à un niveau record, pourraient faire réagir ⁠le secteur européen de la technologie.

La publication de Richemont pourrait aussi faire réagir le secteur du luxe.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, ​le Nasdaq enregistrant le plus fort repli, dans le sillage du recul des titres technologiques alors que les investisseurs se sont ​tournés vers des secteurs plus défensifs, tandis que ​les banques ont enregistré de nouvelles pertes à la suite de résultats trimestriels mitigés.

L'indice Dow Jones a cédé 0,09%, ou 42,36 points, à 49.149,63 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 37,14 points, ​soit 0,53%, à 6.926,60 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 238,12 points (1,00%) à ⁠23.471,75 points.

Les contrats à terme sur les trois grands indices new-yorkais signalent pour l'heure une légère hausse à l'ouverture.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a reculé de 0,42% après un record de clôture la veille, le rebond du yen pesant sur les exportateurs et le rallye des actions technologiques perdant de son élan.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 0,11% tandis que le SSE Composite de Shanghaï abandonne 0,59%.

CHANGES/TAUX

Le yen s'est stabilisé autour d'un plus bas de 18 mois face au dollar, les cambistes demeurant prudents face au risque d'intervention des autorités sur la devise avant des élections législatives ‌anticipées au Japon.

Le dollar est presque stable (+0,04%) face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,07% à 1,1634 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,4 point de base à 4,1438%. Le deux ans gagne 0,6 point de base à 3,5203%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent après les dernières déclarations du président américain Donald Trump sur l'Iran qui ont apaisé les craintes d'une intervention militaire contre Teheran et d'une interruption de l'approvisionnement.

Le Brent abandonne 2,84% à 64,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 2,84% à 60,26 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 07h00 PIB estimé novembre +0,1% -0,1%

- sur un an +1,1% +1,1%

GB 07h00 Production industrielle novembre +0,1% -0,3%

- sur un an -0,4% -0,8%

FR 07h45 Prix à la consommation IPCH décembre +0,1% +0,1%*

(définitif)

- sur un an +0,7% +0,7%*

DE 09h00 PIB annuel 2025 +0,2% -0,5%

EZ 10h00 Production industrielle novembre +0,5% +0,8%

- sur un an +2,0% +2,0%

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 5 215.000 208.000

chômage janvier

USA 13h30 Indice ‌Philly Fed janvier -1,0 -8,8

*première estimation

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)