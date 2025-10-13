L'Europe attendue dans le vert sur fond de premières libérations des otages israéliens à Gaza

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note haussière à l'ouverture de la première séance de la semaine alors que le nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu a été dévoilé hier. Sur le front commercial, Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane de 100% à partir du 1er novembre sur leurs importations en provenance de Chine. Le cessez-le-feu à Gaza sera au centre des attentions au Caire, en présence de Trump et de plusieurs dirigeants mondiaux alors que 7 otages israéliens sur 48 détenus par le Hamas ont déjà été libérés ce matin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AB Science

Au premier semestre, AB Science a vu son chiffre d'affaires reculer de 8,04%, à 515 000 euros. Ce repli est dû à une baisse temporaire des ventes du Masivet à la dose de 50mg, faisant suite au reconditionnement des unités de traitement du fait de l'approbation par l'Agence européenne du médicament de la prolongation de la durée de conservation de cette dose de 36 à 48 mois. Parallèlement, la perte opérationnelle a été réduite en passant de 3,582 à 2,728 millions d'euros.

Carmila

Carmila a annoncé le succès de l’offre de rachat de ses propres obligations. Pour cette opération, la troisième société cotée de centres commerciaux en Europe a dépensé 313,10 millions d’euros. Dans le détail, les obligations à échéance 2027 ont représenté 57,60 millions d’euros, celles à échéance mars 2028 se sont élevées à 60 millions d’euros, et le solde (195,50 millions d’euros) concerne une échéance octobre 2028. Carmila a indiqué que la totalité des obligations rachetées sera annulée

Nexans

Nexans annonce que le conseil d'administration a décidé de nommer Julien Hueber au poste de directeur général et de se séparer de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat ; Christopher Guérin sera à la disposition de Julien Hueber jusqu'au 31 octobre 2025. "Le Conseil d'administration souhaite créer une nouvelle dynamique afin d'optimiser davantage les performances tout en mettant en œuvre la feuille de route présentée lors du dernier Capital Market Day", précise un communiqué du fabricant de systèmes de câbles.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les dépenses de construction en août seront connus à 13h00 avant les ventes de grossistes en août à 16h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,53% à 1,1627 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé sur une note baissière après une violente charge de Donald Trump contre la Chine. Le président américain a menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, comme prévu, lors du sommet de l'APEC dans deux semaines, et d'augmenter fortement les droits de douane sur les produits chinois. L'indice CAC 40 a reculé de 1,53% à 7918 points, portant ses pertes à 2,02% sur la semaine. L'EuroStoxx50 a reculé de 1,60% à 5335,51 points. Les taux souverains ont reculé, bénéficiant de leur statut de valeur refuge.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en nette baisse entre poursuite du shutdown et nouvelles tensions commerciales entre Washington et Pékin. Donald Trump a menacé de ne pas rencontrer son homologue chinois, comme prévu, et d'augmenter fortement les droits de douane sur les produits chinois. Principal indicateur du jour, l'indice de confiance de l'Université du Michigan est ressorti meilleur qu'annoncé en octobre. Côté valeurs, Levi Strauss a souffert sur fond d'impact des droits de douane. Le Dow Jones s'est replié de 1,90% à 45479 points alors que le Nasdaq a chuté de 3,56% à 22204 points.