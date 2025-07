L'Europe attendue dans le vert avant le rapport mensuel sur l'emploi américain

(AOF) - Les indices européens sont attendus en légère hausse ce matin à l’ouverture. Les investisseurs devraient dans un premier temps saluer l’accord commercial signé entre les États-Unis et le Vietnam, d’autant que d’autres pourraient suivre, notamment avec l’Inde. Puis, la prudence devrait s’imposer à la mi-séance, dans l’attente de la publication du rapport mensuel sur l’emploi américain qui pourrait avoir une influence sur la politique monétaire américaine. Hier soir à New York, le Dow Jones a terminé quasi-stable, alors que le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé, signant de nouveaux records.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Coface

Coface a finalisé l'acquisition de Cedar Rose Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'information commerciale au Moyen-Orient et en Afrique. Cedar Rose devient ainsi le fournisseur d'information de Coface dans la région, tant pour les besoins des activités d'assurance-crédit que de vente de services d'information. L'expert en assurance-crédit internationale explique que cette opération va lui permettre de renforcer ses capacités de production d'information dans des zones où elle est difficilement disponible.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies annonce dans un communiqué " la forte accélération de sa production " au premier semestre 2025. Les volumes produits atteignent 19 640 tonnes sur la période, contre 7 833 tonnes au premier semestre 2024. Le groupe spécialisé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, indique aborder " le second semestre 2025 avec confiance et ambition, en ligne avec sa feuille de route stratégique à horizon 2030 ".

Mercialys

Mercialys a annoncé la signature de l'enseigne alimentaire Lidl en reprise des surfaces du Géant Casino sur le site de Niort. L'installation de Lidl est prévue sur la seconde partie de l'année 2026. "Cette transition d'enseigne alimentaire s'est déroulée sans rupture de flux locatif pour Mercialys ", souligne la foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Les surfaces rendues disponibles par le départ du Géant Casino permettront également d'accueillir une grande enseigne internationale du secteur du textile dont le bail est en cours de finalisation.

Pluxee

Pluxee a publié une belle hausse de ses revenus trimestriels, notamment en organique, et a confirmé ses objectifs pour 2025 et 2026. Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025, Pluxee a généré un chiffre d'affaires de 310 millions d'euros, en hausse de 11,1 %, ou de 4,3 % en publiée en raison d'un effet de change défavorable au Brésil, en Turquie et au Mexique. Le volume d'affaires total émis s'est élevé à 5,7 milliards d'euros. L'activité a été portée par la division Avantages aux salariés qui a connu une croissance organique de 12,3 %, pour des revenus de 270 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

À 9h50, en France , les investisseurs prendront connaissance de l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en juin.

À 9h55, ce sera au tour de l' Allemagne de publier ce même indicateur

À 10h dans la zone euro , il y aura l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en juin, et à 13h30 le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la BCE.

La journée sera chargée aux États-Unis avec principalement, à 14h30, le rapport mensuel sur l'emploi de mai et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Puis, à 15h45, il y aura l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en juin, suivi à 16h de l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur non-manufacturier en juin et les commandes à l'industrie de mai. Enfin, à 16h30, il faudra surveiller, l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,06 %) face au billet vert, il s'échange contre 1,1798 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont tenu bon ce mercredi, à l'exception de la place londonienne, sur fond de diminution inattendue de l'emploi privé aux États-Unis en juin. Le marché du travail américain est sous pression avec 33 000 postes détruits dans le secteur privé alors que les investisseurs prendront connaissance demain du rapport mensuel sur l'emploi. Côté valeurs, STMicroelectronics et Renault se sont illustrées. Après deux dernières séances dans le rouge, le CAC 40 s'est adjugé 0,99% à 7738 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,68% à 5318 points.

Hier à Wall Street

Les indices ont encore terminé la séance en ordre dispersé. Les investisseurs ont digéré la déception liée aux destructions d’emplois en juin selon le cabinet d’ADP. Ils attendent désormais le rapport mensuel sur l’emploi du gouvernement aujourd’hui, qui pourrait avoir une influence sur la politique monétaire de la Fed. En outre, les États-Unis ont signé un accord commercial avec le Vietnam et d’autres sont attendus, notamment avec l’Inde. Hier soir, le Dow Jones a cédé 0,02 %, à 44 484,42 points, tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont progressé de 0,94 et 0,47 %, touchant de nouveaux records.