L'euro stable contre la livre après l'inflation britannique

(AOF) - La devise européenne s'effrite de 0,01% à 84,01 pence quelques heures après l'annonce d'une stabilisation de l'inflation au Royaume-Uni en juin. Comme en mai, l'indice des prix à la consommation a progressé de 2%. Hors alimentation, énergie, tabac et alcool, l'inflation est également restée stable à 3,5%. Même constat pour les services, dont les prix ont augmenté de 5,7%, comme en mai.

Ces données " continuent de souligner que l'inflation des services reste coincée à un niveau inconfortablement élevé, ce qui pourrait dissuader les membres du comité de politique monétaire de voter en faveur d'une réduction des taux dès la réunion du mois prochain ", explique MUFG. Le marché attribue désormais une chance sur deux à un assouplissement de la politique monétaire en août.

Commerzbank fait remarquer que " la livre a été la principale devise la plus performante cette année, gagnant même environ 3 % par rapport à un dollar américain fort ". La devise britannique est soutenue par " une inflation persistante, la reprise de l'économie réelle et la perspective d'un gouvernement plus stable ".