L'euro se maintient au-dessus de 1,09 dollar après la vote historique au Bundestag

" Le changement radical dans la trajectoire de dépenses publiques de l'Allemagne a déjà largement été intégré dans la forte hausse des taux à long terme allemands. En effet, depuis l'annonce de F. Merz du " quoi qu'il en coûte " pour investir et accroitre fortement les dépenses militaires, les taux à 10 ans allemands ont gagné près de 40 points de base ", fait remarquer LBP AM. Aujourd'hui, le rendement du Bund gagne 2,3 points de base à 2,849%.

Concrètement, le texte de loi permettra une forte augmentation des dépenses liées à la défense et il prévoit la création d'un fonds spécial de 500 milliards d'euros sur douze ans pour les infrastructures du pays.

