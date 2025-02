L'euro retrouve des couleurs

(AOF) - La devise européenne gagne 0,33% à 1,0378 dollar après être tombée hier à 1,0255 dollar. "Un schéma clair se dessine maintenant après que le président Trump a menacé d'imposer des droits de douane à la Colombie, au Canada et au Mexique au début de son second mandat, mais n'a pas donné suite à cette menace" décrypte MUFG. Selon le spécialiste des changes, la menace de droits de douane est davantage utilisée comme un outil de négociation pour obtenir un moyen de pression sur ses partenaires commerciaux que comme un objectif final, peut-être à l'exception de la Chine.