L'euro repart à l'assaut de 1,09 dollar après l'accord sur le frein à l'endettement en Allemagne

(AOF) - Un accord a été trouvé en Allemagne entre l'Union chrétienne démocrate (CDU), le Parti social-démocrate et les Verts sur la réforme du " frein à l'endettement " et sur un fond d'infrastructure de 500 milliards d'euros. La perspective d'une augmentation des dépenses outre-Rhin a soutenu l'euro. La devise européenne gagne 0,19% à 1,0875 dollar après avoir culminé aujourd'hui à 1,0912 dollar dans le sillage de la progression des taux longs en Europe. Le rendement du 10 ans allemand gagne 6 points de base à 2,913%.

