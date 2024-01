L'euro perd du terrain face au dollar

(AOF) - L'euro cédait 0,51% à 1,0831 dollar vers 17h15 alors que la BCE a décidé un peu plus tôt dans la journée de maintenir inchangés ses taux d'intérêt, dont son taux de facilité de dépôts à 4%. "Si le processus de désinflation se poursuit, la BCE pourra desserrer l'étau monétaire et soutenir ainsi davantage les marchés obligataires au plus tôt vers le mois de juin", estime Nicolas Forest, directeur des investissements chez Candriam. Gurpreet Gill, macro strategist global fixed income chez Goldman Sachs Asset Management (AM) abonde dans le même sens.

"La BCE pourrait s'orienter vers des baisses de taux dès la fin du printemps, si la désinflation persiste et si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, liées à la géopolitique, ne s'aggravent pas davantage", précise le gérant.