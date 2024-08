L'euro en léger recul après les données sur l'inflation

(AOF) - L'euro cédait 0,06% à 1,1072 dollar, vers 16h35 vendredi au cours d'une séance rythmée par d'importantes statistiques. L'inflation en zone euro a décéléré en août sur un an. Elle est passée de 2,6% à 2,2%, tombant à son plus bas niveau depuis trois ans. Aux Etats-Unis, l’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 2,6% en rythme annuel, soit moins que le consensus de 2,7%, et à 0,2% en rythme mensuel, conformément au consensus. Des données encourageantes avant les prochaines décisions de politique monétaire de la Fed (17-18 septembre) et de la BCE (12 septembre).