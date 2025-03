L'euro en approche de 1,07 dollar après les annonces allemandes sur les dépenses

(AOF) - Déjà bien orientée mardi, la devise européenne poursuit son ascension, dopée par la perspective d'une forte hausse des dépenses en Allemagne. L'euro gagne 0,53% à 1,0677 dollar, soit son niveau le plus élevé depuis novembre 2024, vers 9h45. Les conservateurs, arrivés en tête aux dernières élections, et les sociaux démocrates allemands se sont mis d’accord hier soir afin de créer un fonds d’infrastructures de 500 milliards d’euros et de réformer le frein à l’endettement pour permettre une forte progression des dépenses militaires.

L'accord prévoit également la possibilité pour les États fédéraux d'enregistrer des déficits jusqu'à 0,35% du PIB alors qu'ils ne peuvent pas actuellement enregistrer de déficit budgétaire.

Ces annonces de dépenses supplémentaires ont provoqué une forte hausse des taux longs en Europe : le rendement du 10 ans allemand gagne 19,1 points de base à 2,686%. Son équivalent français, 13,6 points de base à 3,32%.