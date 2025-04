L'euro cède du terrain avant la BCE jeudi

Felix Feather, économiste chez Aberdeen s'attend à ce que l'institution de Francfort réduise ses taux de 0,25 % et considère, sauf recul de l'administration Trump sur sa politique tarifaire, que le cycle d'assouplissement monétaire devrait se poursuivre au moins jusqu'à l'été.

(AOF) - L'euro cède 0,32% à 1,1316 dollar après trois précédentes séances en hausse sur fond d'incertitude sur les droits de douane. Passé maître dans l'art du rétropédalage, Donald Trump a dernièrement suggéré un assouplissement des droits de douane dans le secteur automobile. Ce mardi, l’indice Zew, qui mesure le sentiment des investisseurs allemands vis-à-vis des perspectives économiques, s’est effondré en avril. Il est ressorti à -14, contre 51,6 en mars et 10,6 de consensus.

