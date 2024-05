L'euro bien orienté face au dollar

(AOF) - L'euro s'affichait mardi vers 16h00 en hausse de 0,18% à 1,0876 dollar sur le marché des changes. Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres de l'inflation en Allemagne et la publication du Livre Beige de la Fed. Le point d'orgue de la semaine interviendra vendredi avec l'indice PCE aux Etats-Unis, particulièrement surveillé par la Fed. Aujourd'hui, l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressorti à 102 en mai aux Etats-Unis, dépassant le consensus de 96 et le niveau d’avril : 97,5.