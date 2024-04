L'euro bien orienté face au dollar après les données sur l'inflation

"Cette stabilité de l'inflation des services pour le cinquième mois consécutif va conforter la BCE dans son discours de prudence et sa volonté d'attendre d'avoir des éléments supplémentaires sur le marché du travail avant d'initier sa première baisse de taux", précise Juliette Cohen, stratégiste chez CPR AM.

S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, les services devrait connaître le taux annuel le plus élevé en mars (4,0%, stable comparé à février), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (2,7%, comparé à 3,9% en février), des biens industriels hors énergie (1,1%, comparé à 1,6% en février) et de l'énergie (-1,8%, comparé à -3,7% en février).

(AOF) - L'euro progressait de 0,47% à 1,0824 dollar, vers 17h00 ce mercredi. Cette hausse intervient après la publication de plusieurs indicateurs dont l'inflation en zone euro qui est estimée à 2,4% en mars, contre 2,6% en février selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le consensus Reuters s'élevait à 2,6%. Hors énergie et alimentation, l’inflation est ressortie sous 3% pour la première fois depuis 2 ans à 2,9%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.