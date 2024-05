L'euro bien orienté après le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis

Les ventes au détail sont ainsi restées stables en avril aux Etats-Unis, à comparer avec le consensus d'une progression 0,4% et après une hausse de 0,6% en mars. L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -15,60 en avril alors qu'il était anticipé à -9,90 après -14,30 en mars.

Ces données, mais également deux indicateurs décevants alimentent l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed plus tôt qu'anticipé dernièrement.

(AOF) - L'euro gagne 0,44% à 1,0865 dollar, soutenu par des chiffres rassurants aux Etats-Unis à propos de l'inflation. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4% en avril en rythme annuel, conformément au consensus et en léger retrait par rapport à mars : 3,5%. L'inflation core s'est élevée à 3,6% en rythme annuel, conformément au consensus et après 3,8% en mars. Dans le sillage de ces statistiques, le rendement du 10 ans américain recule de près de 8 points de base à 4,364%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.