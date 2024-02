L'étude de sécurité de DONESTA® pour la ménopause franchit une étape et passe à la phase de gestion et de communication des données

• Mithra est en bonne voie pour achever l'étude de phase 3 sur DONESTA® pour le traitement des symptômes vasomoteurs (VMS) de la ménopause

• Mithra commence à recruter des patients pour les trois études de preuve de concept afin d'explorer le traitement des symptômes au-delà du VMS

Liège, Belgique, 28 février 2024 – 17h45 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une entreprise dédiée à la santé des femmes, annonce avoir franchi une étape dans ses efforts de recherche clinique sur la ménopause et dans l'étude C301 sur la sécurité de l'endomètre.

L’étape de la sortie de l’étude de la dernière patiente a été atteinte le 8 février 2024, marquant la fin du traitement des patientes et le début de la phase de gestion et de communication des données.