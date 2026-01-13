 Aller au contenu principal
L'étude de phase 2 sur le MariTide d'Amgen montre une réduction "significative" de la glycémie et du poids
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 01:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amgen AMGN.O a déclaré lundi qu'une étude de 24 semaines portant sur des doses mensuelles de son médicament expérimental contre l'obésité MariTide chez des personnes atteintes de diabète de type 2 a montré une réduction "robuste et cliniquement significative" à la fois de la glycémie et du poids.

Dans une étude d'extension de 52 semaines, une grande majorité des participants ayant reçu une dose mensuelle plus faible ou une dose trimestrielle ont maintenu la perte de poids obtenue au cours de l'essai initial de phase 2, a déclaré la société.

Valeurs associées

AMGEN
325,5400 USD NASDAQ -0,17%
