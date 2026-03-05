 Aller au contenu principal
L'éther chute après la prise de position courte de Culper Research
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 20:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mars - ** La crypto-monnaie Ether ETH= chute de 4% à 86,3 $ après que Culper Research ait révélé une position courte

** Culper estime que la mise à jour Fusaka de décembre 2025 d'Ethereum a affaibli l'économie des jetons ETH

** La mise à jour Fusaka a augmenté la limite de gaz de la couche 1 d'Ethereum de 45 millions à 60 millions d'unités, augmentant ainsi la capacité des blocs

** Le rapport de Culper affirme également que le créateur de l'ETH, Vitalik Buterin, a vendu plus de 19 000 jetons en février, soit plus que ce qu'il avait annoncé au préalable

** La nouvelle de la position courte survient alors que le marché cryptographique dans son ensemble reste sous pression

** Le bitcoin BTC= a chuté jusqu'à 60 000 $ en février, mais les analystes estiment que les prix pourraient avoir atteint un point d'inflexion après le récent marché baissier

** Pendant ce temps, l'ETH, qui a une capitalisation boursière d'environ 250 milliards de dollars, selon CoinMarketCap, est en baisse de 30 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

