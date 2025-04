L'ETF WisdomTree Europe Defence Ucits dépasse le milliard de dollars d'encours

Adrià Beso, responsable de la distribution pour l'Europe chez WisdomTree, a déclaré : " Les investisseurs se tournent vers les ETF spécifiquement dédiés à la défense européenne afin d'accéder de manière ciblée à un secteur porté par des engagements budgétaires durables et des initiatives en matière d'autonomie stratégique. Le cap du milliard de dollars franchi dès le premier mois de cotation illustre la forte confiance des investisseurs dans la transformation de la défense européenne à long terme. "

L'indice exclut également les entreprises qui enfreignent les normes et standards internationaux, notamment les règles établies par les Nations Unies et l'OCDE, ou qui font l'objet de sanctions imposées par l'ONU, l'Union européenne ou les États-Unis.

(AOF) - Lancé le 11 mars 2025, l’ETF WisdomTree Europe Defence Ucits a atteint plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion dès son premier mois de cotation. Ce produit est le seul ETF exclusivement consacré aux entreprises européennes du secteur de la défense. Ce fonds, qui réplique l'indice WisdomTree Europe Defence UCITS, exclut les entreprises impliquées dans des armes controversées interdites par le droit international, telles que les bombes à sous-munitions, les mines antipersonnel, les armes biologiques et chimiques, ainsi que les armes à uranium appauvri ou au phosphore blanc.

