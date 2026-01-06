L'ETF saoudien atteint son plus haut niveau depuis trois semaines, alors que le royaume ouvre ses marchés à tous les investisseurs

(Mise à jour des prix, ajout d'une cotation d'analyste)

6 janvier - ** Le fonds négocié en bourse iShares MSCI Arabie Saoudite KSA.P , coté aux Etats-Unis, a atteint son plus haut niveau en trois semaines, avec une hausse de 3,6% à 37,29 dollars

** La bourse saoudienne déclare que le pays ouvrira ses marchés financiers à tous les investisseurs financiers à partir du 1er février en éliminant le concept d'investisseur étranger qualifié

** Le fournisseur d'indices MSCI a classé l'Arabie saoudite parmi les marchés émergents dans son rapport annuel pour 2025, citant les améliorations requises en matière d'ouverture à la propriété étrangère et d'infrastructure de marché

** Les analystes de J.P. Morgan estiment que l'annonce aura un impact limité sur le marché, car presque tous les investisseurs institutionnels sont déjà autorisés à entrer dans le pays

** Toute modification des limites à la propriété étrangère devrait avoir un impact positif plus important, mais plutôt dans la seconde moitié de 2026, selon la maison de courtage

** JPM réitère sa notation "neutre" sur l'Arabie Saoudite dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et préfère les Émirats arabes unis

** L'ETF a chuté de près de 11 % en 2025 - sa plus grande perte annuelle jamais enregistrée, suite à l'effondrement des prix du pétrole brut , un produit d'exportation clé