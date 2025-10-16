L'État de New York approuve la ligne électrique pour l'usine de semi-conducteurs de Micron, un investissement de 100 milliards de dollars

Une nouvelle ligne de transmission souterraine a été approuvée par la New York State Public Service Commission, reliant une sous-station existante de Clay à la mégafabrique de semi-conducteurs proposée par Micron Technology

MU.O dans le comté d'Onondaga, a annoncé jeudi la gouverneure Kathy Hochul.

La ligne de 345 kilovolts, longue de deux miles, est un élément clé de l'infrastructure pour l'investissement de 100 milliards de dollars prévu par Micron dans le centre de l'État de New York, l'investissement privé le plus important de l'histoire de l'État, selon le communiqué de presse de la gouverneure Hochul.

Le projet devrait créer plus de 50 000 emplois au cours des deux prochaines décennies, dont 9 000 postes directs chez Micron.

"Ce projet est appelé à transformer le centre de l'État de New York et nous avançons rapidement avec toute la célérité et les délibérations qui s'imposent", a déclaré la gouverneure Hochul.

L'approbation de la ligne de transmission fait suite à un accord conclu en 2022 entre Micron et l'État de New York, lorsque le fabricant de puces a choisi la région pour y implanter son usine de fabrication avancée. Le mégafab vise à produire un quart des semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis d'ici à 2030.

La commission a également approuvé les plans environnementaux et de construction pour la première phase du projet, y compris l'extension vers l'est de la sous-station de Clay et l'installation d'équipements la reliant à l'usine de Micron.