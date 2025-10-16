 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 144,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés

L'État de New York approuve la ligne électrique pour l'usine de semi-conducteurs de Micron, un investissement de 100 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une nouvelle ligne de transmission souterraine a été approuvée par la New York State Public Service Commission, reliant une sous-station existante de Clay à la mégafabrique de semi-conducteurs proposée par Micron Technology

MU.O dans le comté d'Onondaga, a annoncé jeudi la gouverneure Kathy Hochul.

La ligne de 345 kilovolts, longue de deux miles, est un élément clé de l'infrastructure pour l'investissement de 100 milliards de dollars prévu par Micron dans le centre de l'État de New York, l'investissement privé le plus important de l'histoire de l'État, selon le communiqué de presse de la gouverneure Hochul.

Le projet devrait créer plus de 50 000 emplois au cours des deux prochaines décennies, dont 9 000 postes directs chez Micron.

"Ce projet est appelé à transformer le centre de l'État de New York et nous avançons rapidement avec toute la célérité et les délibérations qui s'imposent", a déclaré la gouverneure Hochul.

L'approbation de la ligne de transmission fait suite à un accord conclu en 2022 entre Micron et l'État de New York, lorsque le fabricant de puces a choisi la région pour y implanter son usine de fabrication avancée. Le mégafab vise à produire un quart des semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis d'ici à 2030.

La commission a également approuvé les plans environnementaux et de construction pour la première phase du projet, y compris l'extension vers l'est de la sous-station de Clay et l'installation d'équipements la reliant à l'usine de Micron.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
202,5300 USD NASDAQ +5,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank