L'essor de l'IA entraîne des valorisations technologiques de plusieurs billions de dollars et des paris records sur les fabricants de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principales entreprises technologiques ont franchi de nouvelles étapes en matière de valorisation en octobre, leurs actions ayant grimpé en raison des attentes d'une forte demande de puces d'intelligence artificielle et d'infrastructures informatiques stimulées par le boom de l'intelligence artificielle.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont bondi de près de 11 % au cours du mois dernier, ajoutant environ 500 milliards de dollars en valeur de marché, devenant ainsi la première entreprise à atteindre une valorisation de 5 000 milliards de dollars. Le directeur général Jensen Huang a annoncé cette semaine 500 milliards de dollars de commandes de puces d'intelligence artificielle et des projets de construction de sept superordinateurs pour le gouvernement américain.

Les actions des entreprises technologiques ont fortement augmenté grâce à l'optimisme suscité par le potentiel de l'IA et à une série de partenariats et d'accords avec de grandes entreprises mondiales, dont OpenAI, Oracle, Nokia et le fabricant de médicaments Eli Lilly.

Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ont également atteint des valorisations boursières de 4 000 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre, un peu plus de trois mois après la montée en flèche de Nvidia à ce niveau en juillet.

Microsoft a annoncé des dépenses d'investissement record de près de 35 milliards de dollars pour son premier trimestre fiscal mercredi et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les investissements augmentent encore cette année

Broadcom AVGO.O a gagné 17 % au cours du mois dernier pour atteindre une valorisation de 1 820 milliards de dollars, tandis que TSMC 2330.TW a ajouté 15 % à 1 280 milliards de dollars et Alphabet GOOGL.O a grimpé de 13 % à 3 320 milliards de dollars.

Le ratio valeur de marché/dépenses en capital des entreprises de semi-conducteurs s'est établi à 75,1, soit le plus élevé de tous les secteurs mondiaux, ce qui suggère que les investisseurs s'attendent à de solides rendements sur investissement de la part des fabricants de puces, qui dépensent beaucoup dans le domaine de l'IA.

Les valeurs de marché de Berkshire Hathaway BRKa.N , JPMorgan Chase JPM.N et Tencent Holdings 0700.HK ont chuté de 5,4 %, 3,1 % et 2,5 % au cours du mois dernier pour atteindre respectivement 1 030 milliards de dollars, 840 milliards de dollars et 760 milliards de dollars.