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L'essai du Starship de SpaceX fait grimper les valeurs du secteur spatial à l'approche de son introduction en Bourse
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

26 mai - ** Les actions des entreprises spatiales bondissent après que la fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX a effectué un vol d'essai largement réussi avant son introduction en Bourse

** Les actions d'Intuitive Machines LUNR.O bondissent de 13,7 % à 43,58 $, celles de Planet Labs PL.N progressent de 12,7 %à50 $

** Les actions de Rocket Lab RKLB.O progressent de 4,5 % à 141,90 $, celles de Howmet Aerospace HWM.N de 2 % à261,8 $

** Redwire RDW.N bondit de 26,2 % à 22,12 $, Firefly Aerospace FLY.O gagne 17,2 % à 57,89 $, tandis que Voyager Technologies VOYG.N grimpe de 7,5 % à 47,97 $

** AST SpaceMobile ASTS.O bondit de 17 % à 123,91 $, York Space Systems YSS.N progresse de 20 %à 34,71 $, et Virgin Galactic SPCE.N grimpe de 8 % à 3,52 $

** Le Starship, récemment mis à niveau, a fait ses débuts vendredi après des mois de retards dans les essais, déployant une série de satellites factices et effectuant un amerrissage contrôlé dans l'océan Indien

** Le succès de la vente d'actions de SpaceX pourrait valoriser la société à 1.750 milliards de dollars , mettant Elon Musk en passe de devenir le premier « trillionnaire » de l'histoire

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PLANET LABS RG-A
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ROCKET LAB
143,2000 USD NASDAQ +5,48%
VIRGIN GALACTIC
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